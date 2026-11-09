Il patron della Cremonese Arvedi in corsa per rilevare l'ex Ilva

Allo scadere del termine per presentare offerte per rilevare i complessi aziendali che fanno capo agli stabilimenti ex Ilva – fissata alla mezzanotte di ieri – sono due le proposte presentate: quella dell’azienda siderurgica indiana Jindal e quella della società Arvedi , che con il suo gruppo controlla interamente le quote della Cremonese .

«Le due offerte sono state depositate secondo quanto previsto dalle procedure», fanno sapere in una nota i commissari straordinari di Acciaierie d’Italia e Ilva in amministrazione straordinaria, che «procederanno ora all’esame delle proposte per valutarne la completezza e la conformità ai requisiti indicati nel bando».

I commissari specificano inoltre che le proposte sono «entrambe relative all’acquisto di tutti i complessi aziendali attivi». Già nel 2016, Arvedi figurava nella cordata Acciaitalia insieme a Cassa Depositi e Prestiti e anche a Jindal, che partecipò alla prima gara della prima amministrazione straordinaria dell’ex Ilva, che fu poi vinta da ArcelorMittal.

In relazione all’ultima scadenza per la presentazione delle offerte fissata prima al 15 ottobre e poi prorogata all’8 novembre, la società con sede a Cremona era anche tra le imprese della cordata italiana guidata da Federacciai che avevano avuto accesso alla dataroom dopo la manifestazione d’interesse presentata ad agosto. Per quanto riguarda il gruppo indiano Jindal, invece, aveva partecipato anche al primo bando lanciato a luglio del 2024.