A Torino la Lega ferma la partita: linea di porta storta di 7 centimetri

L’allarme è scattato pochi minuti prima delle 15, quando la gara contro il Lecce avrebbe dovuto prendere il via. Andrea Butti , responsabile delle competizioni della Lega Serie A, ha ricevuto una segnalazione dal centro televisivo di Lissone , il quale a sua volta era stato avvisato da Hawkeye , ovvero il provider che gestisce le telecamere e i sistemi tecnologici utilizzati durante le partite.

La partita del Torino è stata fermata ancora prima del fischio d’inizio per un problema al terreno di gioco . La gara è infatti iniziata con 17 minuti di ritardo a causa di un problema alla linea di porta sotto la curva Maratona, tracciata in modo non corretto. Come riportato da Tuttosport, la Lega Serie A ha infatti chiesto al club granata di rifare la linea di porta sotto la curva Maratona, risultata storta di ben 7 centimetri . Un problema che avrebbe potuto compromettere il corretto funzionamento della goal-line technology : il sistema che permette di stabilire se il pallone ha superato o meno la porta.

A quel punto non c’era altra soluzione: Butti ha telefonato allo stadio e ordinato di fermare il conto alla rovescia prima del fischio d’inizio. «Mi hanno comunicato che la linea di porta sotto la curva Maratona era stata tracciata storta di 7 centimetri. Per la regolarità della partita, non potevo che bloccare il conto alla rovescia e ordinare che venisse tracciata nuovamente la linea in modo corretto: condizione necessaria per il regolare funzionamento dei sensori», ha così spiegato.

La linea è stata quindi ridisegnata e controllata nuovamente dall’arbitro, dal provider e dal centro televisivo di Lissone. Solo dopo il via libera è stato possibile far ripartire il conto alla rovescia per l’inizio della partita, con un ritardo pari a 17 minuti. Il Torino ha fatto sapere che i test della goal-line technology svolti alle 12 avevano dato tutti esito positivo. Il problema sarebbe comparso soltanto prima della partita, quando il sistema non riusciva più a leggere correttamente la linea. La società si difende e sostiene che se la riga fosse stata storta, questo errore si sarebbe già visto durante le verifiche di mezzogiorno.