A Torino la Lega ferma la partita: linea di porta storta di 7 centimetri

La partita del Torino è stata fermata ancora prima del fischio d’inizio per un problema al terreno di gioco. La gara è infatti iniziata con 17 minuti di ritardo a causa di un problema alla linea di porta sotto la curva Maratona, tracciata in modo non corretto. Come riportato da Tuttosport, la Lega Serie A ha infatti chiesto al club granata di rifare la linea di porta sotto la curva Maratona, risultata storta di ben 7 centimetri. Un problema che avrebbe potuto compromettere il corretto funzionamento della goal-line technology: il sistema che permette di stabilire se il pallone ha superato o meno la porta.
L’allarme è scattato pochi minuti prima delle 15, quando la gara contro il Lecce avrebbe dovuto prendere il via. Andrea Butti, responsabile delle competizioni della Lega Serie A, ha ricevuto una segnalazione dal centro televisivo di Lissone, il quale a sua volta era stato avvisato da Hawkeye, ovvero il provider che gestisce le telecamere e i sistemi tecnologici utilizzati durante le partite.
A quel punto non c’era altra soluzione: Butti ha telefonato allo stadio e ordinato di fermare il conto alla rovescia prima del fischio d’inizio. «Mi hanno comunicato che la linea di porta sotto la curva Maratona era stata tracciata storta di 7 centimetri. Per la regolarità della partita, non potevo che bloccare il conto alla rovescia e ordinare che venisse tracciata nuovamente la linea in modo corretto: condizione necessaria per il regolare funzionamento dei sensori», ha così spiegato.
La linea è stata quindi ridisegnata e controllata nuovamente dall’arbitro, dal provider e dal centro televisivo di Lissone. Solo dopo il via libera è stato possibile far ripartire il conto alla rovescia per l’inizio della partita, con un ritardo pari a 17 minuti. Il Torino ha fatto sapere che i test della goal-line technology svolti alle 12 avevano dato tutti esito positivo. Il problema sarebbe comparso soltanto prima della partita, quando il sistema non riusciva più a leggere correttamente la linea. La società si difende e sostiene che se la riga fosse stata storta, questo errore si sarebbe già visto durante le verifiche di mezzogiorno.
La Lega Serie A ha però diffuso anche una fotografia che mostra l’errore. Nell’immagine si vede una linea virtuale nera che scende dalla traversa evidenzia lo spostamento rispetto alla linea bianca tracciata sul campo. La differenza sarebbe arrivata fino a 7 centimetri, rendendo necessario un nuovo intervento.
«Di sicuro io non potevo che bloccare la partita», ha ribadito Butti. «Con le linee storte non si può giocare e garantire la regolarità del funzionamento della goal-line technology».
Non è la prima volta che questo accade al Torino nella stagione 2026/27. Già a metà agosto poco prima del debutto in campionato contro il Milan, la Lega aveva chiesto al club di rifare il prato dello stadio, che non era in condizioni adeguate. In quell’occasione, il problema era emerso durante la partita di Coppa Italia contro la Carrarese. Ora la Lega Serie A si prepara a inviare una comunicazione ufficiale al Torino.