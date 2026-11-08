Oltre i novanta minuti: le opportunità economiche degli stadi italiani per EURO 2032

Dalle partite a un utilizzo quotidiano

Uno stadio di un club della massima divisione ospita forse venticinque partite all’anno. Gli impianti di maggior successo degli ultimi quindici anni hanno abbracciato un’ambizione più ampia: non sono semplici contenitori di eventi sportivi, ma destinazioni che hanno la partita al proprio centro e che rimangono vive durante tutta la settimana grazie all’ospitalità, alla cultura e alle attività rivolte alla comunità.

L’Italia ha già mostrato la strada. Dalla sua inaugurazione nel 2011, lo stadio della Juventus a Torino ha generato almeno 845 milioni di euro di ricavi, secondo un’analisi di Calcio e Finanza, di cui oltre 80 milioni nella sola stagione 2024/25, con circa un centinaio di eventi commerciali organizzati ogni anno. A quindici anni dall’apertura, rimane un modello europeo ammirato e una solida fonte di fiducia per le ambizioni italiane in vista di EURO 2032.

A New York, lavorando al progetto Resorts World, una delle più grandi destinazioni dedicate all’intrattenimento della città, ho potuto osservare direttamente come gioco, ospitalità, ristorazione ed eventi dal vivo possano convivere all’interno di un unico edificio e prosperare ogni giorno della settimana. L’Italia, con la sua impareggiabile cultura gastronomica, del design e dell’ospitalità, si trova in una posizione privilegiata per portare lo stesso spirito all’interno degli stadi.

Tre motori di ricavo da considerare nella progettazione

Ospitalità premium. I posti destinati all’ospitalità rappresentano una quota relativamente contenuta della capienza complessiva, ma generano una percentuale sproporzionatamente elevata dei ricavi nei giorni delle partite. E nessun Paese comprende l’ospitalità meglio dell’Italia. Gli esempi migliori spaziano dai club esclusivi a bordo campo alle lounge flessibili, capaci di ospitare una cena aziendale il martedì e un pranzo in famiglia la domenica. Se progettati in questo modo, gli stessi spazi possono essere valorizzati più volte durante la settimana, mentre la cucina, il vino e l’artigianato italiani diventano parte integrante dell’esperienza.

Il quartiere intorno allo stadio. Il valore maggiore si trova spesso appena oltre le mura dell’impianto. Hotel, uffici, abitazioni e piazze pubbliche collegati allo stadio creano un quartiere capace di generare flussi di visitatori, redditi da locazione e benefici per la comunità durante tutto l’anno. Milano ha già compiuto un passo lungimirante: con San Siro ora nelle mani di Inter e Milan e un nuovo stadio da circa 71.500 posti previsto nell’area, il dibattito si è spostato da cosa debba sostituire il vecchio impianto a quale tipo di città possa svilupparsi intorno a quello nuovo. Uno stadio servito da metropolitana, ferrovia e tram non soltanto si riempie più facilmente, ma libera un potenziale di sviluppo immobiliare che un parcheggio non potrà mai offrire. Eleni Stefania Kalapoda

Donne e famiglie come mercato in crescita. Questa è forse l’opportunità più entusiasmante di tutte. Il calcio femminile sta attirando un pubblico record in tutta Europa e le famiglie rappresentano oggi una quota molto più ampia degli spettatori rispetto a quanto gli stadi degli anni Novanta avessero mai previsto. La decisione di tornare allo stadio dipende da dettagli progettuali attentamente studiati: percorsi sicuri e ben illuminati, servizi adeguati e spaziosi, aree per i passeggini, un’offerta gastronomica che vada oltre il tradizionale chiosco e posti a sedere accoglienti. Per una cultura calcistica profondamente radicata nella famiglia come quella italiana, progettare pensando a questi visitatori rappresenta una naturale estensione dell’identità e del pubblico a cui questo sport si rivolge.

Cinque domande per proprietari e amministrazioni comunali

Avendo partecipato quest’anno alla valutazione di progetti di stadi e impianti a livello internazionale, ho osservato come le proposte più solide affrontino fin dall’inizio le stesse questioni: