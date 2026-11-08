Oltre i novanta minuti: le opportunità economiche degli stadi italiani per EURO 2032

Articolo a cura di Eleni Stefania Kalapoda, architetta e urban designer con sede a New York, specializzata nella progettazione di impianti sportivi, strutture per l’intrattenimento e l’ospitalità, nonché membro dell’Autodesk Advisory Council. Durante la sua carriera ha collaborato con il team del Renzo Piano Building Workshop al progetto dello Stavros Niarchos Foundation Cultural Center e ha lavorato presso Foster + Partners, lo studio che insieme a MANICA è stato incaricato di progettare il nuovo San Siro di Inter e Milan.
Poche nazioni hanno regalato al calcio mondiale tanta poesia quanto l’Italia. Da Roma a Napoli, da Milano a Firenze, gli stadi italiani hanno ospitato serate rimaste impresse nella memoria di questo sport, in città dove architettura e vita civica sono sempre state indissolubilmente legate. Molti di questi impianti sono stati progettati, o rinnovati per l’ultima volta, in occasione di Italia ’90. EURO 2032 offre ora l’opportunità di scrivere il loro prossimo capitolo.
Con quattordici stadi candidati, distribuiti in tredici città, presentati alla UEFA, il calcio italiano si trova davanti a un passaggio cruciale. Ogni dossier sarà valutato sulla base di 120 requisiti operativi, dall’ospitalità all’accessibilità, dalla sostenibilità ai servizi per i tifosi, prima che vengano selezionati i cinque impianti destinati a ospitare il torneo insieme alla Turchia. La competizione può essere considerata una semplice scadenza da rispettare oppure un catalizzatore per una nuova stagione di rinnovamento. Le ragioni economiche a sostegno della seconda strada sono convincenti.
Dalle partite a un utilizzo quotidiano
Uno stadio di un club della massima divisione ospita forse venticinque partite all’anno. Gli impianti di maggior successo degli ultimi quindici anni hanno abbracciato un’ambizione più ampia: non sono semplici contenitori di eventi sportivi, ma destinazioni che hanno la partita al proprio centro e che rimangono vive durante tutta la settimana grazie all’ospitalità, alla cultura e alle attività rivolte alla comunità.
L’Italia ha già mostrato la strada. Dalla sua inaugurazione nel 2011, lo stadio della Juventus a Torino ha generato almeno 845 milioni di euro di ricavi, secondo un’analisi di Calcio e Finanza, di cui oltre 80 milioni nella sola stagione 2024/25, con circa un centinaio di eventi commerciali organizzati ogni anno. A quindici anni dall’apertura, rimane un modello europeo ammirato e una solida fonte di fiducia per le ambizioni italiane in vista di EURO 2032.
A New York, lavorando al progetto Resorts World, una delle più grandi destinazioni dedicate all’intrattenimento della città, ho potuto osservare direttamente come gioco, ospitalità, ristorazione ed eventi dal vivo possano convivere all’interno di un unico edificio e prosperare ogni giorno della settimana. L’Italia, con la sua impareggiabile cultura gastronomica, del design e dell’ospitalità, si trova in una posizione privilegiata per portare lo stesso spirito all’interno degli stadi.
Tre motori di ricavo da considerare nella progettazione
Ospitalità premium. I posti destinati all’ospitalità rappresentano una quota relativamente contenuta della capienza complessiva, ma generano una percentuale sproporzionatamente elevata dei ricavi nei giorni delle partite. E nessun Paese comprende l’ospitalità meglio dell’Italia. Gli esempi migliori spaziano dai club esclusivi a bordo campo alle lounge flessibili, capaci di ospitare una cena aziendale il martedì e un pranzo in famiglia la domenica. Se progettati in questo modo, gli stessi spazi possono essere valorizzati più volte durante la settimana, mentre la cucina, il vino e l’artigianato italiani diventano parte integrante dell’esperienza.
Il quartiere intorno allo stadio. Il valore maggiore si trova spesso appena oltre le mura dell’impianto. Hotel, uffici, abitazioni e piazze pubbliche collegati allo stadio creano un quartiere capace di generare flussi di visitatori, redditi da locazione e benefici per la comunità durante tutto l’anno. Milano ha già compiuto un passo lungimirante: con San Siro ora nelle mani di Inter e Milan e un nuovo stadio da circa 71.500 posti previsto nell’area, il dibattito si è spostato da cosa debba sostituire il vecchio impianto a quale tipo di città possa svilupparsi intorno a quello nuovo. Uno stadio servito da metropolitana, ferrovia e tram non soltanto si riempie più facilmente, ma libera un potenziale di sviluppo immobiliare che un parcheggio non potrà mai offrire.Eleni Stefania Kalapoda
Donne e famiglie come mercato in crescita. Questa è forse l’opportunità più entusiasmante di tutte. Il calcio femminile sta attirando un pubblico record in tutta Europa e le famiglie rappresentano oggi una quota molto più ampia degli spettatori rispetto a quanto gli stadi degli anni Novanta avessero mai previsto. La decisione di tornare allo stadio dipende da dettagli progettuali attentamente studiati: percorsi sicuri e ben illuminati, servizi adeguati e spaziosi, aree per i passeggini, un’offerta gastronomica che vada oltre il tradizionale chiosco e posti a sedere accoglienti. Per una cultura calcistica profondamente radicata nella famiglia come quella italiana, progettare pensando a questi visitatori rappresenta una naturale estensione dell’identità e del pubblico a cui questo sport si rivolge.
Cinque domande per proprietari e amministrazioni comunali
Avendo partecipato quest’anno alla valutazione di progetti di stadi e impianti a livello internazionale, ho osservato come le proposte più solide affrontino fin dall’inizio le stesse questioni:
- Per quanti giorni all’anno l’edificio accoglierà visitatori, e quali saranno i suoi pubblici? Le risposte più ambiziose prevedono ben oltre cento giornate di eventi.
- Potrà crescere e trasformarsi? Le aree hospitality modulari e gli spazi di circolazione adattabili proteggono l’investimento man mano che le preferenze del pubblico cambiano.
- Come arriveranno e ripartiranno le persone? Trasporto pubblico, percorsi pedonali e gestione dei flussi devono orientare il masterplan fin dai primi schizzi.
- Come funzionerà in un clima più caldo? Ombreggiamento, ventilazione naturale e gestione dell’acqua riducono i costi operativi e mantengono lo stadio pienamente utilizzabile durante la redditizia stagione estiva di concerti e festival.
- A chi si rivolgerà oltre i giorni delle partite? La risposta determina quanto positivamente una città accoglierà il progetto.
Un’opportunità generazionale
L’Italia possiede qualcosa che pochi Paesi ospitanti possono eguagliare: una tradizione che considera lo stadio un monumento civico, dall’eleganza del Franchi di Firenze alla maestosità dell’Olimpico di Roma. A questo si aggiunge il nuovo slancio generato dalle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, che hanno mostrato al mondo come un grande evento internazionale possa accelerare gli investimenti nelle infrastrutture e nella rigenerazione urbana.
EURO 2032 durerà un mese. Gli stadi rinnovati e costruiti per ospitarlo plasmeranno la vita dei club e delle città italiane per mezzo secolo. Se proprietari, amministrazioni comunali e progettisti sapranno considerare il torneo come un’opportunità anziché come un obiettivo fine a sé stesso, l’Italia non si limiterà a ospitare un grande campionato. Inaugurerà una nuova era per gli stadi italiani: aperti ogni giorno, accoglienti per tutti e all’altezza del calcio che sono stati costruiti per celebrare.