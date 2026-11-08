Il Real Madrid porta il monte ingaggi a 707 milioni: è record per il club

Il Real Madrid continua ad aumentare gli investimenti nella propria area sportiva. Per la stagione 2026/27 il club di Florentino Pérez ha messo a budget 707 milioni di euro tra stipendi e costi dei cartellini dei giocatori . Come riportato da 2Playbook, si tratta la cifra più alta mai raggiunta nella storia della società e avvicina il Real Madrid ai livelli di spesa del Paris Saint Germain. La spesa sarà sostenuta di conseguenza da ricavi sempre più alti, che secondo le previsioni raggiungeranno il record di 1,405 miliardi di euro .

Negli ultimi mesi il Real Madrid ha infatti rinnovato diversi accordi commerciali. Tra i principali ci sono quello con Adidas , valido fino al 2034, e quello con Emirates , che resterà sponsor principale della maglia fino al 2030/31. Si aggiungono il rinnovo con Mahou (global sponsor del Real) fino al 2033, la partnership con Uber Eats fino al 2029 e il nuovo accordo con Iren, società australiana che lavora nel settore dei centri dati e dei servizi di intelligenza artificiale.

Cresceranno invece del 4% i ricavi dai diritti televisivi, che raggiungeranno 175,1 milioni di euro . Ma non solo calcio: a dare una spinta sarà soprattutto il nuovo accordo televisivo dell’ Eurolega , che permetterà alla squadra di basket di più che raddoppiare gli incassi da questa voce. Il marketing dovrebbe invece registrare un piccolo calo dell’1% , con ricavi pari a 534,6 milioni di euro. Il club prevede comunque di aumentare del 22% gli incassi dagli sponsor e del 15% le vendite dei negozi ufficiali .

Le attività legate all’impianto dovrebbero infatti portare nelle casse del club 420,1 milioni di euro . In questa cifra rientrano i biglietti, gli abbonamenti, il museo, i posti VIP e gli eventi organizzati allo stadio, come concerti e partite di football americano. Le amichevoli e le competizioni internazionali porteranno invece 120,3 milioni di euro . Si tratta di un calo del 21% rispetto alla stagione precedente, soprattutto per il confronto con i pagamenti ricevuti dalla FIFA per il Mondiale per Club.

I 707 milioni destinati a stipendi e costi dei cartellini rappresentano il 57% del fatturato e il 50% di tutti i ricavi . Una percentuale ancora sotto i limiti indicati dalla UEFA. Se si esclude l’effetto della vendita dei posti VIP dello stadio, il rapporto salirebbe però a circa il 60%. A incidere sulla spesa sono anche gli acquisti fatti sul mercato. Tra i nuovi giocatori figurano Yan Diomandé, Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Carlos Espí, Bernardo Silva e Ibrahima Konaté .

Le cessioni valgono 154,8 milioni

Un’altra parte importante dei ricavi arriverà dal mercato. Il Real Madrid prevede infatti di incassare 154,8 milioni di euro dalle cessioni, un altro record per la società. Gran parte di questa cifra arriva dai giocatori cresciuti nel settore giovanile e successivamente ceduti ad altri club. Tra questi ci sono Gonzalo García, César Palacios, Nico Paz, Jacobo Ortega e Víctor Múñoz.

Questi incassi saranno importanti anche per sostenere le spese della squadra e mantenere il monte ingaggi su livelli gestibili nelle prossime stagioni. Dei 707,1 milioni previsti tra stipendi e costi dei cartellini, circa 40 milioni saranno destinati alla squadra di basket. Al calcio femminile andranno invece 8,5 milioni di euro. Nonostante gli investimenti nelle diverse squadre, il debito del Real Madrid è leggermente diminuito. L’indebitamento finanziario netto è sceso del 3% rispetto alla stagione precedente, fermandosi a 1.367,4 milioni di euro.

Quasi tutto il debito pari a 1.347 milioni, è legato ai lavori di ristrutturazione del Santiago Bernabéu. I pagamenti sono distribuiti su più anni e corrispondono a circa il 50% dei nuovi ricavi che lo stadio porta al club.