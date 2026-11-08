Inter Como su DAZN: dove vedere il big match in diretta TV e streaming

È il giorno del big match dell’11ª giornata di Serie A. Inter e Como si affrontano questa sera, domenica 8 novembre 2026, alle ore 18.00, allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro, in una delle sfide più attese di questa giornata della Serie A 2026/27. Una partita che mette in palio punti importanti per la classifica. Le due squadre sono solo a due punti di differenza: l’Inter è in seconda posizione con 25 punti mentre il Como è in quarta posizione a quota 23 punti.

L’incontro sarà trasmesso in diretta su DAZN, che detiene i diritti televisivi di tutte le partite della Serie A. La gara rientra inoltre tra quelle previste in co-esclusiva con Sky.

Ma come vedere Inter Como su DAZN? Per seguire il match sarà necessario disporre di un abbonamento alla piattaforma che includa la Serie A. La partita sarà disponibile in diretta TV e streaming attraverso tutti i dispositivi compatibili con il servizio.