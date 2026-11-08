Inter Como su DAZN: dove vedere il big match in diretta TV e streaming

È il giorno del big match dell’11ª giornata di Serie A. Inter e Como si affrontano questa sera, domenica 8 novembre 2026, alle ore 18.00, allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro, in una delle sfide più attese di questa giornata della Serie A 2026/27. Una partita che mette in palio punti importanti per la classifica. Le due squadre sono solo a due punti di differenza: l’Inter è in seconda posizione con 25 punti mentre il Como è in quarta posizione a quota 23 punti.
L’incontro sarà trasmesso in diretta su DAZN, che detiene i diritti televisivi di tutte le partite della Serie A. La gara rientra inoltre tra quelle previste in co-esclusiva con Sky.
Ma come vedere Inter Como su DAZN? Per seguire il match sarà necessario disporre di un abbonamento alla piattaforma che includa la Serie A. La partita sarà disponibile in diretta TV e streaming attraverso tutti i dispositivi compatibili con il servizio.
Inter Como su DAZN: come vedere la partita in diretta
Inter Como sarà visibile in diretta su DAZN domenica 8 novembre 2026, con calcio d’inizio alle ore 18.00 e collegamento dalle 17.15. Per assistere alla partita sarà sufficiente accedere alla piattaforma con le proprie credenziali e selezionare il derby tra gli eventi disponibili.
Gli abbonati potranno seguire la sfida attraverso l’applicazione DAZN, disponibile su diversi dispositivi:
- Smart TV, attraverso l’applicazione DAZN;
- Smartphone e tablet, scaricando l’app ufficiale per iOS e Android;
- Computer, collegandosi al sito di DAZN attraverso un browser;
- Console da gioco, come PlayStation e Xbox compatibili;
- Dispositivi per lo streaming, come Amazon Fire TV Stick e altri apparecchi supportati.
Per vedere Inter-Como sarà necessario un piano di abbonamento che comprenda le partite della Serie A. La sfida non rientra tra gli incontri disponibili gratuitamente sulla piattaforma.
Inter Como su DAZN: tutte le informazioni sulla partita
Ecco le informazioni principali per seguire il derby di Milano in diretta su DAZN:
- Partita: Inter-Como
- Competizione: Serie A 2026/27, 11ª giornata
- Data: domenica 8 ottobre 2026
- Orario: 18.00
- Stadio: Giuseppe Meazza, Milano
- Diretta TV e streaming: DAZN
- Inizio prepartita DAZN: ore 17.15
- Telecronaca: Ricky Buscaglia
- Commento tecnico: Andrea Stramaccioni
La sfida sarà quindi disponibile su DAZN per tutti gli utenti con un abbonamento idoneo, con la possibilità di seguire non soltanto i 90 minuti di gioco, ma anche gli approfondimenti prima e dopo la partita.