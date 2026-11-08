Ma dove vedere Napoli-Lazio in tv e streaming ? La partita sarà disponibile in diretta su DAZN ( CLICCA QUI PER ABBONARTI ) .

Il Napoli arriva alla sfida dopo due sconfitte consecutive tra campionato e Champions League: il ko per 2-0 contro la Juventus in Serie A e quello per 4-1 contro il Porto in Europa. La Lazio invece, è la protagonista di questo inizio di stagione e scenderà in campo in trasferta dopo la vittoria per 2-1 contro il Cagliari. La formazione di Gattuso proverà a mettere in difficoltà i padroni di casa e mantenere la prima posizione in Serie A.

L’undicesima della Serie A 2026/27 continua domenica 8 novembre con la sfida tra Napoli e Lazio , in programma allo Stadio Diego Armando Maradona a Napoli . Il calcio d’inizio è fissato per le ore 12.30 .

Dove vedere Napoli Lazio in tv

Napoli-Lazio sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN a partire dalle ore 12.30. La sfida della decima giornata non rientra quindi tra gli incontri trasmessi in co-esclusiva da Sky e non sarà disponibile sui canali Sky Sport né attraverso NOW.

Gli abbonati a DAZN potranno vedere la partita sul televisore utilizzando l’applicazione della piattaforma sulle Smart TV compatibili, oltre che attraverso i dispositivi che consentono di accedere a DAZN sul proprio schermo.

Dove vedere Napoli Lazio in streaming

Per chi preferisce seguire l’incontro attraverso internet, Napoli-Lazio sarà visibile in streaming su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI). La piattaforma permette di accedere alla diretta tramite la propria applicazione o il sito utilizzando, a seconda del piano sottoscritto, computer, smartphone, tablet e gli altri dispositivi compatibili.

Per assistere alla gara sarà necessario effettuare l’accesso con un account che disponga di un abbonamento DAZN comprendente la Serie A. Il match rappresenta una delle 380 partite del massimo campionato disponibili sulla piattaforma nella stagione 2026/27.

Dove vedere Napoli Lazio in tv e streaming gratis

Per chi cerca dove vedere Napoli Lazio in tv e streaming gratis, la risposta è che non sarà possibile seguire gratuitamente e legalmente l’intera partita in diretta. Napoli-Lazio è infatti un’esclusiva DAZN e per assistere ai 90 minuti sarà necessario disporre di un abbonamento alla piattaforma.

Napoli Lazio, quando si gioca

L’appuntamento con Napoli-Lazio è fissato per domenica 8 novembre 2026 alle ore 12.30 allo Stadio Diego Armando Maradona a Napoli. La sfida è valida per l’undicesima giornata della Serie A 2026/27.

La squadra di Massimiliano Allegri vuole sfruttare il fattore campo per tornare a fare punti e allontanare le voci su un possibile esonero. La Lazio invece punta a dare continuità ai risultati da record: la squadra di Gennaro Gattuso è ancora imbattuta in campionato, con nove vittorie e un pareggio nelle prime dieci giornate.