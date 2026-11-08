Ma dove vedere Monza-Atalanta in tv e streaming ? La partita sarà disponibile in diretta su DAZN ( CLICCA QUI PER ABBONARTI ) .

Entrambe le squadre stanno affrontando un periodo complicato. Il Monza di Ivan Juric arriva alla sfida dopo tre sconfitte consecutive contro Torino, Napoli e Bologna, che lo hanno fatto scivolare al 18° posto in classifica con 7 punti. Non va meglio all’Atalanta di Maurizio Sarri, che non vince dal 12 ottobre e arriva da una serie di sei partite senza successi tra campionato e coppe. La Dea occupa il 13° posto con 11 punti e cerca una vittoria.

L’undicesima della Serie A 2026/27 continua domenica 8 novembre con la sfida tra Monza e Atalanta , in programma all’ U-Power Stadium a Monza . Il calcio d’inizio è fissato per le ore 15.00 .

Dove vedere Monza Atalanta in tv

Monza-Atalanta sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN a partire dalle ore 15.00. La sfida dell’undicesima giornata non rientra quindi tra gli incontri trasmessi in co-esclusiva da Sky e non sarà disponibile sui canali Sky Sport né attraverso NOW.

Gli abbonati a DAZN potranno vedere la partita sul televisore utilizzando l’applicazione della piattaforma sulle Smart TV compatibili, oltre che attraverso i dispositivi che consentono di accedere a DAZN sul proprio schermo.

Dove vedere Monza Atalanta in streaming

Per chi preferisce seguire l’incontro attraverso internet, Monza-Atalanta sarà visibile in streaming su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI). La piattaforma permette di accedere alla diretta tramite la propria applicazione o il sito utilizzando, a seconda del piano sottoscritto, computer, smartphone, tablet e gli altri dispositivi compatibili.

Per assistere alla gara sarà necessario effettuare l’accesso con un account che disponga di un abbonamento DAZN comprendente la Serie A. Il match rappresenta una delle 380 partite del massimo campionato disponibili sulla piattaforma nella stagione 2026/27.

Dove vedere Monza Atalanta in tv e streaming gratis

Per chi cerca dove vedere Monza Atalanta in tv e streaming gratis, la risposta è che non sarà possibile seguire gratuitamente e legalmente l’intera partita in diretta. Monza-Atalanta è infatti un’esclusiva DAZN e per assistere ai 90 minuti sarà necessario disporre di un abbonamento alla piattaforma.

Monza Atalanta, quando si gioca

L’appuntamento con Monza-Atalanta è fissato per domenica 8 novembre 2026 alle ore 15.00 all’U-Power Stadium di Monza. La sfida è valida per l’undicesima giornata della Serie A 2026/27.

La squadra brianzola sfrutterà il fattore campo per mettere in difficoltà i bergamaschi e allontanarsi dalla zona retrocessione. La Dea invece cerca una vittoria importante per riscattarsi dopo questo periodo negativo e allontanare le voci sul possibile esonero di Maurizio Sarri.