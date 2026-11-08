Ma dove vedere Genoa-Milan in tv e streaming ? La partita sarà disponibile in diretta su DAZN ( CLICCA QUI PER ABBONARTI ) .

L’undicesima della Serie A 2026/27 continua domenica 8 novembre con la sfida tra Genoa e Milan , in programma allo Stadio Comunale Luigi Ferrais a Genova . Il calcio d’inizio è fissato per le ore 15.00 .

Dove vedere Genoa Milan in tv

Genoa-Milan sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN a partire dalle ore 15.00. La sfida dell’undicesima giornata non rientra quindi tra gli incontri trasmessi in co-esclusiva da Sky e non sarà disponibile sui canali Sky Sport né attraverso NOW.

Gli abbonati a DAZN potranno vedere la partita sul televisore utilizzando l’applicazione della piattaforma sulle Smart TV compatibili, oltre che attraverso i dispositivi che consentono di accedere a DAZN sul proprio schermo.

Dove vedere Genoa Milan in streaming

Per chi preferisce seguire l’incontro attraverso internet, Genoa-Milan sarà visibile in streaming su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI). La piattaforma permette di accedere alla diretta tramite la propria applicazione o il sito utilizzando, a seconda del piano sottoscritto, computer, smartphone, tablet e gli altri dispositivi compatibili.

Per assistere alla gara sarà necessario effettuare l’accesso con un account che disponga di un abbonamento DAZN comprendente la Serie A. Il match rappresenta una delle 380 partite del massimo campionato disponibili sulla piattaforma nella stagione 2026/27.

Dove vedere Genoa Milan in tv e streaming gratis

Per chi cerca dove vedere Genoa Milan in tv e streaming gratis, la risposta è che non sarà possibile seguire gratuitamente e legalmente l’intera partita in diretta. Genoa-Milan è infatti un’esclusiva DAZN e per assistere ai 90 minuti sarà necessario disporre di un abbonamento alla piattaforma.

Genoa Milan, quando si gioca

L’appuntamento con Genoa-Milan è fissato per domenica 8 novembre 2026 alle ore 15.00 allo Stadio Comunale Luigi Ferraris di Genova. La sfida è valida per l’undicesima giornata della Serie A 2026/27.

La squadra di Daniele De Rossi sfrutterà il fattore campo per dare continuità ai risultati positivi e guadagnare posizioni in classifica. I rossoneri di Amorim, invece, non hanno solo bisogno di punti per raggiungere le prime quattro posizioni, ma una vittoria permetterebbe loro di ritrovare fiducia dopo la sconfitta in Europa League.