Ma dove vedere Fiorentina-Juventus in tv e streaming ? La partita sarà disponibile in diretta su DAZN ( CLICCA QUI PER ABBONARTI ) .

La Juventus arriva alla sfida dopo aver ritrovato fiducia grazie alla vittoria per 2-0 contro il Napoli in campionato e al successo per 2-1 contro l’AZ Alkmaar in Europa League. La Fiorentina è invece reduce da una vittoria in rimonta per 4-2 contro il Sassuolo, dopo un periodo complicato. La squadra viola cerca ora un altro risultato positivo davanti al proprio pubblico per allontanarsi dalla zona retrocessione.

L’undicesima della Serie A 2026/27 si conclude domenica 8 novembre con la sfida tra Fiorentina e Juventus , in programma allo Stadio Artemio Franchi a Firenze . Il calcio d’inizio è fissato per le ore 20.45 .

Dove vedere Fiorentina Juventus in tv

Fiorentina-Juventus sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN a partire dalle ore 20.45. La sfida dell’undicesima giornata non rientra quindi tra gli incontri trasmessi in co-esclusiva da Sky e non sarà disponibile sui canali Sky Sport né attraverso NOW.

Gli abbonati a DAZN potranno vedere la partita sul televisore utilizzando l’applicazione della piattaforma sulle Smart TV compatibili, oltre che attraverso i dispositivi che consentono di accedere a DAZN sul proprio schermo.

Dove vedere Fiorentina Juventus in streaming

Per chi preferisce seguire l’incontro attraverso internet, Fiorentina-Juventus sarà visibile in streaming su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI). La piattaforma permette di accedere alla diretta tramite la propria applicazione o il sito utilizzando, a seconda del piano sottoscritto, computer, smartphone, tablet e gli altri dispositivi compatibili.

Per assistere alla gara sarà necessario effettuare l’accesso con un account che disponga di un abbonamento DAZN comprendente la Serie A. Il match rappresenta una delle 380 partite del massimo campionato disponibili sulla piattaforma nella stagione 2026/27.

Dove vedere Fiorentina Juventus in tv e streaming gratis

Per chi cerca dove vedere Fiorentina Juventus in tv e streaming gratis, la risposta è che non sarà possibile seguire gratuitamente e legalmente l’intera partita in diretta. Fiorentina-Juventus è infatti un’esclusiva DAZN e per assistere ai 90 minuti sarà necessario disporre di un abbonamento alla piattaforma.

Fiorentina Juventus, quando si gioca

L’appuntamento con Fiorentina-Juventus è fissato per domenica 8 novembre 2026 alle ore 20.45 allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. La sfida è valida per l’undicesima giornata della Serie A 2026/27.

La squadra di Luciano Spalletti proverà a mettere in difficoltà i padroni di casa e guadagnare punti importanti per avvicinarsi alle prime posizioni. La viola invece, non ha iniziato la stagione nel migliore dei modi e punta conquistare punti davanti ai propri tifosi per allontanarsi dalla zona retrocessione.