De Laurentiis cancella la conferenza di Allegri prima della Lazio: Napoli in ritiro

Mancano poche ore alla sfida del Napoli contro la Lazio, capolista in Serie A. Dopo le ultime settimane complicate, tra risultati deludenti e tensioni, Aurelio De Laurentiis ha deciso di intervenire con alcune misure per riportare la concentrazione sulla squadra.
I giocatori sono in ritiro, mentre è stata annullata anche la conferenza stampa di Massimiliano Allegri, inizialmente prevista alla vigilia della partita contro i biancocelesti. La decisione arrivata a pochi minuti dall’appuntamento con i giornalisti che erano già stati convocati al centro sportivo di Castel Volturno.
La convocazione era stata inviata alle 14.30 di ieri e non erano arrivate comunicazioni successive. Solo alle 14.55, cinque minuti prima dell’inizio previsto, il responsabile dell’ufficio stampa del Napoli si è presentato in sala conferenze per comunicare l’annullamento dell’incontro con l’allenatore.
La motivazione fornita dalla società è stata breve: «La società ha annullato la conferenza stampa, perché il Napoli è in ritiro». Una scelta che ha provocato le proteste dei giornalisti presenti, alcuni dei quali avevano raggiunto Castel Volturno dopo aver percorso circa 40 chilometri da Napoli.
È evidente che un questa retromarcia non può che essere stata realizzata su indicazione dei massimi vertici della società, che non è nuova, a risolvere in maniera radicale i problemi di comunicazione attraverso il ricorso al silenzio stampa, in momenti di difficoltà. In sostanza l’annullamento sarebbe il risultato dell’intervento del presidente De Laurentiis.
La spiegazione di De Laurentiis
Il presidente ha poi chiarito la propria posizione attraverso un messaggio pubblicato su X: «In casa Napoli non esiste nessun caso. Quando mi sono accorto che stavamo per fare l’ennesima conferenza ho preferito bloccarla».
De Laurentiis ha quindi spiegato il motivo della decisione: «Perché non credo che le conferenze stampa servano prima delle partite, considerando che giochiamo ogni tre giorni». Infine, il riferimento al ritiro: «Siamo in ritiro e bisogna evitare qualunque distrazione per i calciatori dalla loro concentrazione alla partita. Quando si va in ritiro la tutela di tutti deve essere totale».
Allegri, da quando è cominciata la sua avventura sulla panchina azzurra lo scorso luglio, non aveva mai saltato un appuntamento con i giornalisti e tutto lascia credere che anche in questa occasione, se non fosse arrivata l’indicazione dall’alto, si sarebbe regolarmente presentato all’appuntamento già fissato con la stampa.
La situazione resta comunque delicata. Il Napoli arriva alla sfida con la Lazio dopo aver perso sette delle 14 partite disputate in stagione. A complicare ulteriormente il lavoro di Allegri ci sono anche le tensioni emerse nelle ultime settimane, tra cui il confronto tra Lucca e De Bruyne durante la gara contro il Porto e le dichiarazioni di Politano, Hojlund e McTominay nel post partita.
A peggiorare la situazione ci sono gli infortuni: sono nove i giocatori infortunati, a cui si aggiunge lo squalificato Marianucci. Allegri avrà quindi a disposizione soltanto 13 giocatori di movimento, dai quali dovrà scegliere i dieci titolari da affiancare al portiere Meret. Una situazione che lascia pochissimo spazio alle alternative.