De Laurentiis cancella la conferenza di Allegri prima della Lazio: Napoli in ritiro

La convocazione era stata inviata alle 14.30 di ieri e non erano arrivate comunicazioni successive. Solo alle 14.55, cinque minuti prima dell’inizio previsto, il responsabile dell’ufficio stampa del Napoli si è presentato in sala conferenze per comunicare l’ annullamento dell’incontro con l’allenatore .

I giocatori sono in ritiro, mentre è stata annullata anche la conferenza stampa di Massimiliano Allegri , inizialmente prevista alla vigilia della partita contro i biancocelesti. La decisione arrivata a pochi minuti dall’appuntamento con i giornalisti che erano già stati convocati al centro sportivo di Castel Volturno.

Mancano poche ore alla sfida del Napoli contro la Lazio, capolista in Serie A. Dopo le ultime settimane complicate, tra risultati deludenti e tensioni, Aurelio De Laurentiis ha deciso di intervenire con alcune misure per riportare la concentrazione sulla squadra.

La motivazione fornita dalla società è stata breve: «La società ha annullato la conferenza stampa, perché il Napoli è in ritiro». Una scelta che ha provocato le proteste dei giornalisti presenti, alcuni dei quali avevano raggiunto Castel Volturno dopo aver percorso circa 40 chilometri da Napoli.

È evidente che un questa retromarcia non può che essere stata realizzata su indicazione dei massimi vertici della società, che non è nuova, a risolvere in maniera radicale i problemi di comunicazione attraverso il ricorso al silenzio stampa, in momenti di difficoltà. In sostanza l’annullamento sarebbe il risultato dell’intervento del presidente De Laurentiis.

La spiegazione di De Laurentiis

Il presidente ha poi chiarito la propria posizione attraverso un messaggio pubblicato su X: «In casa Napoli non esiste nessun caso. Quando mi sono accorto che stavamo per fare l’ennesima conferenza ho preferito bloccarla».

De Laurentiis ha quindi spiegato il motivo della decisione: «Perché non credo che le conferenze stampa servano prima delle partite, considerando che giochiamo ogni tre giorni». Infine, il riferimento al ritiro: «Siamo in ritiro e bisogna evitare qualunque distrazione per i calciatori dalla loro concentrazione alla partita. Quando si va in ritiro la tutela di tutti deve essere totale».