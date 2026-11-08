Ma dove vedere Inter-Como in tv e streaming ? La partita sarà trasmessa in diretta anche su Sky, con la possibilità per gli abbonati di seguire l’incontro in streaming attraverso Sky Go. La sfida rientra infatti tra i tre incontri per giornata di Serie A trasmessi dalla pay-TV satellitare.

Quella tra Inter e Como rappresenta una delle sfide più importanti di questa giornata. I nerazzurri cercano il riscatto dopo la sconfitta nel derby contro il Milan, mentre il Como arriva alla sfida dopo aver battuto in casa il Venezia per 1-0. Le due squadre sono solo a due punti di differenza: l’Inter è in seconda posizione con 25 punti mentre il Como è in quarta posizione a quota 23 punti. La squadra di Chivu sfrutterà quindi il fattore campo per raggiungere la Lazio in prima posizione, mentre la formazione lariana proverà a dare continuità agli ottimi risultati e scavalcare l’Inter in classifica.

L’undicesima giornata della Serie A 2026/27 continua oggi domenica 8 novembre con il big match tra Inter e Como , in programma allo Stadio San Siro di Milano . Il calcio d’inizio è fissato per le ore 18.00 .

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Inter Como dove vederla in TV – La diretta su Sky Sport e Sky Go

Inter-Como sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Sky Sport, nell’ambito dell’offerta dedicata alla Serie A per la stagione 2026/27. In particolare, l’incontro sarà disponibile su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Per seguire la partita sarà necessario disporre di un abbonamento Sky con il pacchetto Calcio.

La gara potrà essere vista comodamente sul televisore attraverso il decoder Sky, con la possibilità di usufruire della trasmissione in 4K sui dispositivi compatibili.

Per chi preferisce seguire la partita attraverso internet, Inter-Como sarà disponibile in diretta streaming su Sky Go, il servizio che permette agli abbonati Sky di guardare i contenuti inclusi nel proprio abbonamento anche lontano dal televisore.

Attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per smartphone, tablet e computer compatibili, sarà possibile assistere alla sfida collegandosi con le proprie credenziali Sky e selezionando il canale che trasmette l’incontro. La diretta streaming consentirà dunque di seguire l’Inter e il Como anche in mobilità, utilizzando una connessione internet e un dispositivo supportato.

Serie A 2026/27, l’offerta di Sky Sport

Anche nella stagione 2026/27, Sky trasmette tre partite per ogni giornata di Serie A, in base all’accordo sui diritti audiovisivi valido fino al termine della stagione 2028/29. L’offerta comprende complessivamente 114 incontri stagionali, con almeno 30 delle migliori 76 partite del campionato e quattro scontri diretti tra le principali squadre della Serie A.

La programmazione è arricchita da approfondimenti, analisi, interviste e highlights, con una copertura editoriale dedicata alle protagoniste del campionato italiano. Per gli abbonati, la visione in mobilità è garantita anche dal servizio Sky Go.