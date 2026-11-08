La Liga torna protagonista in chiaro in Italia con una delle partite più attese dell’intera stagione. Oggi, domenica 8 novembre 2026, è il giorno del big match tra Atletico Madrid e Barcellona, in programma alle ore 21.00 e visibile gratuitamente anche per gli spettatori italiani. La sfida sarà trasmessa in diretta e in chiaro su Italia 1 (canale 6 del digitale terrestre), oltre che in streaming su Mediaset Infinity, grazie all’accordo di sublicenza tra DAZN e Mediaset, rinnovato anche per la stagione 2026/27.
Si tratta del terzo dei sei big match della Liga che saranno trasmessi in co-esclusiva e gratuitamente sulle reti del Biscione. DAZN resta infatti titolare dei diritti per la trasmissione dell’intero campionato spagnolo in Italia, mentre attraverso l’accordo con Mediaset – anticipato da Calcio e Finanza nelle scorse settimane – una selezione delle sfide più importanti è accessibile anche senza abbonamento.
Atletico Madrid-Barcellona in chiaro: il big match in diretta su Italia 1
Dopo il “claisco” tra Barcellona e Real Madrid dello scorso 25 ottobre, vinto dalla formazione madrilena, il prossimo appuntamento della programmazione gratuita propone una delle rivalità più celebri in Spagna.
Atletico Madrid-Barcellona mette di fronte due delle squadre più importanti del campionato spagnolo. Da una parte i Colchoneros di Diego Simeone, dall’altra i blaugrana, guidati dai giovani talenti e dai protagonisti del calcio internazionale, a partire da Lamine Yamal.
Per gli appassionati italiani, dunque, non sarà necessario sottoscrivere un abbonamento per assistere alla partita: basterà sintonizzarsi su Italia 1 alle ore 21.00, oppure collegarsi a Mediaset Infinity per seguire gratuitamente la diretta streaming.
La Liga in chiaro, tutte le partite su Mediaset
Come detto, la collaborazione tra DAZN e Mediaset prevede la trasmissione gratuita di sei incontri della Liga 2026/27, selezionati tra i confronti più importanti del campionato.
Questo il calendario delle sfide previste dall’accordo, ancora da trasmettere, dopo il “clasico” di Madrid di fine ottobre:
- 7-8 novembre 2026 – Atletico Madrid-Barcellona;
- 6-7 febbraio 2027 – Barcellona-Atletico Madrid;
- 3-4 aprile 2027 – Real Madrid-Atletico Madrid;
- 8-9 maggio 2027 – Real Madrid-Barcellona.
Dopo la positiva esperienza della stagione 2025/26, prosegue così la collaborazione tra le due emittenti, che porta nuovamente una parte del grande calcio internazionale sulla televisione gratuita.
La programmazione è costruita attorno alle tre squadre spagnole di maggiore richiamo – Real Madrid, Barcellona e Atletico Madrid – e comprende entrambi i Clasicos e tutti i principali confronti tra le tre big. Il prossimo appuntamento sarà il match di ritorno del derby madrileno tra Real Madrid e Atletico Madrid, previsto per il fine settimana del 6-7 febbraio.