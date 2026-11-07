Troppi impegni e pochi recuperi: la Serie A fa i conti con 92 assenze

La stagione 2026/27 entra nel vivo, ma per molte squadre di Serie A il problema non è soltanto quello dei risultati. Gli infortuni continuano ad aumentare e le rose devono fare i conti con assenze sempre più pesanti. In vista dell’undicesima giornata, iniziata ieri sera con Venezia-Udinese, sono 92 i calciatori indisponibili per problemi fisici, questo non considerando gli squalificati. Un numero che riporta al centro una questione ormai ricorrente: il calendario sempre più fitto e le poche possibilità di recupero. Come sottolinea il Corriere dello Sport, le squadre impegnate nelle competizioni europee sono quelle che stanno pagando maggiormente questa situazione. Napoli, Roma, Atalanta, Milan, Juventus e Como hanno perso diversi titolari e prime scelte. Anche l’Inter deve gestire alcune assenze, con Lautaro Martinez e Luis Henrique ancora fuori, mentre Pavard è rientrato da poco e Stones e Jones stanno tornando a disposizione. Per fare un confronto: la Lazio disputa una sola partita a settimana in quanto non è impegnata in nessuna competizione europea, e si trova in prima posizione in classifica ancora imbattuta con 28 punti. La squadra biancoceleste conta soltanto due indisponibili, Zaccagni e Gudmundsson.

Un calendario sempre più fitto Il problema riguarda il numero di partite che i calciatori sono chiamati a disputare durante la stagione. Tra campionato, coppe europee e impegni con le nazionali, il tempo per recuperare è sempre meno. Bisogna anche considerare il cambiamento di format della Nations League, che a tra settembre e ottobre ha tenuto impegnate le nazionali per tre settimane, nelle quali hanno disputato ciascuna quattro partite. In queste condizioni anche un piccolo problema fisico rischia di diventare qualcosa di più serio, soprattutto quando non c’è la possibilità di fermarsi. È un tema di cui si discute da tempo, ma trovare una soluzione sembra complicato. Sono diverse, infatti, le Federazioni calcistiche che hanno posto dei dubbi in merito ai carichi di lavoro dei giocatori, agli infortuni e alla sostenibilità economica. Il calcio di oggi però continua a seguire soprattutto le proprie esigenze economiche, tra ricavi, diritti televisivi e interessi delle società. In tutto ciò a farne le spese ci sono anche i tifosi, che acquistano biglietti e abbonamenti per vedere le proprie squadre senza poter contare sempre sui giocatori migliori. Le assenze incidono anche sulla qualità dello spettacolo. La Serie A, anche con tutte le squadre al completo, non ha più lo stesso livello tecnico di qualche anno fa. Se poi mancano giocatori come Lautaro Martinez, Paulo Dybala, Zaccagni, Yildiz, Diao e Lobotka, lo spettacolo perde inevitabilmente qualità. Basta guardare la lista degli assenti più importanti per capire quanto queste mancanze possano pesare sul campionato.