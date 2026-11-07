La nuova frontiera del Fisco: piloti, tennisti e lo spauracchio del penale

Dall’altro lato, però, c’è il diritto penale tributario, che non può limitarsi a recepire quella ricostruzione come un dato già acquisito. Se sul piano fiscale, infatti, la questione può essere impostata in termini di imponibilità dei compensi sportivi prodotti in Italia, sul piano penale il passaggio ulteriore è molto più impegnativo: occorre dimostrare, in modo rigoroso, chi fosse davvero obbligato a dichiarare, quali ritenute dovessero essere operate e dichiarate, se la soglia di punibilità sia stata superata e soprattutto se vi fosse il fine di evasione richiesto dalla legge penale.

Il caso è interessante anche perché si colloca in un’area ad alta esposizione mediatica, ma è tecnicamente tutt’altro che semplice. Da un lato c’è la tesi dell’amministrazione finanziaria: i piloti non residenti, quando gareggiano in Italia, produrrebbero una quota di reddito da assoggettarsi a tassazione italiana; da ciò deriverebbe, secondo la tesi degli operanti, l’obbligo per le scuderie estere di operare le ritenute come sostituti d’imposta sui compensi riferibili alla prestazione resa nel territorio dello Stato.

La vicenda delle verifiche avviate dalla Guardia di Finanza di Bologna nei confronti delle scuderie estere di Formula 1 ha il pregio di mettere in luce un equivoco che accompagna spesso il dibattito pubblico sui reati tributari: il fatto che un’operazione sia fiscalmente rilevante non significa, automaticamente, che lo sia anche penalmente. E, soprattutto, non significa che lo sia negli stessi termini.

Una questione analoga, seppure con caratteristiche in parte diverse, ma sempre di esposizione mediatica, riguarda i tennisti di livello internazionale. Il recente dibattito sulla posizione fiscale di Jannik Sinner, residente a Monaco ma assoggettato a imposizione in Italia per i redditi prodotti nel nostro Paese offre un altro esempio di come la residenza fiscale all’estero non escluda, di per sé, l’obbligo di assoggettare a tassazione in Italia i redditi qui generati.

Si tratta, del resto, di una dinamica comune agli sportivi che operano su scala internazionale, chiamati a confrontarsi con una pluralità di ordinamenti fiscali e con obblighi impositivi distribuiti tra i diversi Paesi in cui producono reddito.

Il punto di partenza: la tesi tributaria sulle ritenute delle scuderie

L’impostazione da cui muovono le verifiche della Guardia di Finanza di Bologna è, in sintesi, questa: il pilota non residente sarebbe trattato come un percettore di compensi riconducibili al lavoro autonomo o, comunque, a redditi per prestazioni sportive rese in Italia; conseguentemente, la scuderia estera che corrisponde il compenso potrebbe essere considerata tenuta ad applicare la ritenuta alla fonte sui redditi prodotti nel territorio italiano.

Su questo terreno, la discussione è eminentemente tributaria. Si tratta di stabilire come qualificare il rapporto, quale porzione del compenso sia riferibile alla gara italiana, come si coordinino diritto interno e disciplina convenzionale, e se davvero la scuderia estera rivesta, per quella specifica operazione, la posizione di sostituto d’imposta. Sono questioni complesse, e non sorprende che proprio in un settore globalizzato come la Formula 1 diventino il centro di accertamenti sofisticati. Armando Simbari

Ma una volta affermato questo, bisogna anche dire con chiarezza che il salto dal fisco al penale non è affatto automatico.

Dove può affacciarsi il penale: l’art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 74/2000

Il possibile approdo penalistico non riguarda anzitutto il pilota, ma la scuderia in quanto eventuale sostituto d’imposta. L’art. 5 del d.lgs. n. 74/2000 prevede infatti, al comma 1-bis, che sia punito con la reclusione da due a cinque anni chi, essendovi obbligato, non presenta la dichiarazione del sostituto d’imposta, quando l’ammontare delle ritenute non versate supera 50.000 euro.

Il dato normativo è chiaro nella sua struttura: non basta che vi siano somme fiscalmente dovute, ma bisogna che vi sia un soggetto obbligato alla dichiarazione, che questa dichiarazione non sia presentata e che l’ammontare rilevante superi la soglia penale. Lo stesso articolo 5 precisa, inoltre, che non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza.

Già solo leggendo la norma, si capisce perché il caso Formula 1 sia meno lineare di quanto possa apparire in una narrazione giornalistica semplificata. Il vero snodo non è dire che “in Italia si doveva pagare qualcosa”; il vero snodo è dimostrare che, secondo il diritto penale, esisteva in capo alla scuderia estera uno specifico obbligo dichiarativo penalmente rilevante.

Ed è qui che la materia si separa nettamente dall’accertamento tributario.

Il precedente più utile: non tutto ciò che è contestabile dal fisco è automaticamente reato

Recentemente l’amministrazione finanziaria ha contestato un’ipotesi di stabile organizzazione occulta di tipo personale ad alcuni agenti sportivi, sul presupposto che essiavrebbero concluso in Italia diverse operazioni di trasferimento di calciatori da e verso club stranieri. Ciò avrebbe determinato la produzione di redditi in Italia, che le strutture riferibili all’agente avrebbero dovuto dichiarare e sottoporre a tassazione nel nostro Paese per il tramite di stabili organizzazioni da dichiararsi in Italia.

Ebbene, in taluni casi la contestazione ha avuto anche una coda penalistica sotto il profilo della contestazione del reato di omessa dichiarazione dei redditi ai sensi dell’art. 5 d.lgs. n. 74/2000. L’Autorità penale, tuttavia, non si è appiattita sulle risultanze di quella amministrativa. Il Fisco aveva sostenuto una determinata qualificazione della presenza economica in Italia facendo ricorso a deduzioni e ragionamenti induttivi, che però non sono stati fatti propri dal giudice penale, il quale ha condotto una autonoma istruttoria sulle evidenze disponibili e su quelle, ulteriori, addotte dalla difesa, che l’hanno portato ad una conclusione opposta sul tema della ritenuta stabile organizzazione.

È una differenza di capitale importanza. L’accertamento tributario lavora fisiologicamente anche con presunzioni, regole di riparto dell’onere della prova, inferenze tratte dai dati contabili e dai flussi economici. Il processo penale no.

L’autonomia del penale rispetto al tributario

La Cassazione lo ha ribadito con particolare forza in una recente decisione del 2025, affermando che la sussistenza del “reato tributario” deve essere autonomamente accertata dal giudice penale secondo le regole del codice di procedura penale e che, nel processo penale di cognizione, non c’è spazio per presunzioni, tantomeno legali, ma solo per indizi, da valutare nei limiti dell’art. 192, comma 2, c.p.p.

Questo passaggio è centrale anche per la vicenda delle scuderie estere. Se l’amministrazione finanziaria ritiene che il pilota sia qualificabile in un certo modo e che la scuderia sia sostituto d’imposta, quella è una piattaforma di partenza per l’accertamento. Ma in sede penale occorre di più: occorre provare il fatto storico e giuridico costitutivo dell’obbligo dichiarativo. Non basta una presunzione fiscale; non basta una ricostruzione plausibile; non basta neppure un’impostazione tecnicamente convincente se non viene trasformata in prova processualmente spendibile.

Se si trasferisce questo principio al caso delle scuderie estere, emerge subito la difficoltà. Il pubblico ministero, per sostenere un’ipotesi di omessa dichiarazione del sostituto d’imposta, dovrebbe dimostrare almeno quattro passaggi distinti:

primo: che la qualificazione tributaria del compenso del pilota come reddito imponibile in Italia sia corretta rispetto a quel determinato rapporto contrattuale.

secondo: che la scuderia estera, e non altri soggetti della filiera contrattuale o di pagamento, fosse effettivamente tenuta a operare la ritenuta come sostituto d’imposta.

terzo: che, sulla base di quella ricostruzione, vi fosse anche l’obbligo di presentare la relativa dichiarazione in Italia e che tale dichiarazione non sia stata presentata nei termini di legge.

quarto: che l’ammontare delle ritenute rilevanti superasse la soglia penale di 50.000 euro richiesta dall’art. 5, comma 1-bis.

Ma il profilo forse più difficile viene dopo, ed è il profilo soggettivo.

Nei reati dichiarativi del d.lgs. n. 74/2000 non basta la volontà dell’omissione. La legge richiede il fine di evadere le imposte. Ed è su questo terreno che la Cassazione ha segnato, negli ultimi anni, un punto molto importante, respingendo ogni tentativo di trasformare il dolo specifico in una specie di automatismo legato alla semplice esistenza del debito tributario.

La sentenza n. 44170 del 2023 ha affermato in modo particolarmente incisivo che la mera volontà omissiva prova la consapevolezza dell’obbligazione tributaria e del suo oggetto, ma non prova il fine ulteriore della condotta, cioè il dolo specifico di evasione. Nello stesso senso si è espressa la successiva sentenza n. 526 del 2025, che ha escluso che la sola consapevolezza dell’entità dell’imposta evasa possa essere sufficiente a integrare il dolo specifico, aggiungendo che deve essere “ripudiato” un metodo di accertamento che si risolva, in sostanza, nel dolus in re ipsa.

In altre parole: non si può dire che, siccome la dichiarazione manca e l’imposta era dovuta, allora il fine evasivo è implicitamente provato. Il diritto penale pretende qualcosa di più. Vuole capire perché quel soggetto non ha dichiarato, se fosse davvero consapevole dell’obbligo, se si trovasse davanti a un quadro normativo chiaro o controverso, se vi fossero comportamenti ulteriori rivelatori di una deliberata scelta di sottrarsi al fisco.

In un settore come quello della Formula 1, dove i compensi, i rapporti contrattuali e i centri di imputazione economica sono spesso articolati tra più ordinamenti, il tema dell’elemento soggettivo non è affatto marginale. Anzi, è probabilmente il punto in cui l’ipotesi penale incontra la sua maggiore resistenza.

E i piloti?

Per il pilota, l’eventuale responsabilità penale seguirebbe una strada diversa: bisognerebbe verificare se avesse un autonomo obbligo dichiarativo in Italia e se l’omessa dichiarazione integrasse il reato di cui all’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 74/2000, che punisce chi non presenta la dichiarazione quando l’imposta evasa supera 50.000 euro. Anche qui, naturalmente, con l’ulteriore prova del dolo specifico di evasione.

Questo serve a dire che non è corretto trasformare una contestazione sulle ritenute delle scuderie in una responsabilità riflessa e automatica dei piloti. I due piani vanno tenuti separati, sia fiscalmente sia penalmente.

È proprio qui che il confronto con il caso degli agenti sportivi torna utile come chiave di lettura complessiva. Quei precedenti mostrano una dinamica che il contenzioso tributario internazionale conosce bene: il Fisco può costruire una contestazione attorno a una presenza economica occulta o a un collegamento sostanziale con il territorio italiano; ma il giudice penale, davanti alla stessa vicenda, deve misurarsi con standard probatori diversi e più severi.

La morale non è che il penale “smentisca” il tributario. La morale è più tecnica e più importante: i due piani non coincidono. L’accertamento fiscale può reggere e il processo penale no; oppure possono reggere entrambi, ma solo dopo un lavoro probatorio che il solo verbale di verifica non basta a compiere.