Il Milan rischia una maxi perdita: l'assenza dalla Champions ed Europa League può costare 100 milioni

Il Milan potrebbe chiudere la stagione con un conto molto pesante. I risultati sul campo non sono quelli sperati, soprattutto in Europa League e la squadra di Ruben Amorim rischia di uscire dalla competizione prima del previsto. La sconfitta contro il Ferencvaros , la terza nelle prime quattro partite, ha reso ancora più difficile il cammino dei rossoneri. Una situazione che mette a rischio non solo gli obiettivi sportivi, ma anche gli incassi del club.

A rischio i premi UEFA per l’Europa League

Come già analizzato da Calcio e Finanza, la partecipazione all’Europa League garantisce al Milan ricavi significativamente inferiori rispetto a quelli che avrebbe ottenuto prendendo parte alla Champions League. Tuttavia, i premi possono crescere progressivamente attraverso le vittorie, i pareggi, il piazzamento nella classifica unica e l’eventuale avanzamento nella fase a eliminazione diretta. Per ogni successo nella fase campionato, la UEFA riconosce infatti 450mila euro, mentre un pareggio vale 150mila euro.

Dopo le prime quattro giornate della fase campionato, i ricavi del Milan si aggirano intorno ai 13,98 milioni di euro, considerando il bonus di partecipazione, la quota europea, la quota non europea, la posizione minima in classifica e i risultati. Per ora il Milan ha conquistato solo una vittoria, che porta al club 450mila euro.

A inizio stagione, la qualificazione diretta agli ottavi di finale sembrava un obiettivo raggiungibile. Oggi, invece, la situazione è molto più complicata. Con soli tre punti conquistati al giro di boa della League Phase, anche vincere tutti gli ultimi incontri potrebbe non essere sufficiente per entrare tra le prime otto. Nella stagione 2024/25 infatti, erano bastati 14 punti per qualificarsi direttamente agli ottavi, mentre nell’edizione successiva ne sono serviti 16. Anche il passaggio dai playoff non è scontato: secondo le stime riportate dalla Gazzetta, potrebbero essere necessari altri 6-7 punti.

Un’eventuale eliminazione già nella fase campionato comporterebbe una perdita di circa 8 milioni di euro, considerando i premi UEFA e gli incassi dei biglietti legati agli ottavi di finale. Il mancato percorso europeo avrebbe conseguenze ancora maggiori se confrontato con quello che il Milan avrebbe potuto ottenere. Arrivare fino alla finale e magari vincere il trofeo avrebbe garantito ricavi complessivi vicini ai 40 milioni di euro, con la possibilità di superare questa cifra. La vittoria dell’Europa League assicura inoltre un posto nella prossima Champions League.