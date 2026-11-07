Ma dove vedere Roma-Sassuolo in tv e streaming ? La partita sarà trasmessa in diretta anche su Sky, con la possibilità per gli abbonati di seguire l’incontro in streaming attraverso Sky Go. La sfida rientra infatti tra i tre incontri per giornata di Serie A trasmessi dalla pay-TV satellitare.

La Roma arriva alla sfida contro il Sassuolo dopo la vittoria per 5-2 in trasferta contro l’Udinese, che ha confermato il buon momento della squadra in campionato. I giallorossi sono però reduci dalla sconfitta in rimonta per 3-2 contro il Manchester United in Champions League. Il Sassuolo, invece, cerca il riscatto dopo il ko casalingo per 4-2 contro la Fiorentina nell’ultima giornata di Serie A

L’undicesima giornata della Serie A 2026/27 continua oggi sabato 7 novembre con la sfida tra Roma e Sassuolo , in programma allo Stadio Olimpico di Roma . Il calcio d’inizio è fissato per le ore 20.45 .

Roma Sassuolo dove vederla in TV – La diretta su Sky Sport e Sky Go

Roma-Sassuolo sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Sky Sport, nell’ambito dell’offerta dedicata alla Serie A per la stagione 2026/27. In particolare, l’incontro sarà disponibile su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Per seguire la partita sarà necessario disporre di un abbonamento Sky con il pacchetto Calcio.

La gara potrà essere vista comodamente sul televisore attraverso il decoder Sky, con la possibilità di usufruire della trasmissione in 4K sui dispositivi compatibili.

Per chi preferisce seguire la partita attraverso internet, Roma-Sassuolo sarà disponibile in diretta streaming su Sky Go, il servizio che permette agli abbonati Sky di guardare i contenuti inclusi nel proprio abbonamento anche lontano dal televisore.

Attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per smartphone, tablet e computer compatibili, sarà possibile assistere alla sfida collegandosi con le proprie credenziali Sky e selezionando il canale che trasmette l’incontro. La diretta streaming consentirà dunque di seguire la Roma e il Sassuolo anche in mobilità, utilizzando una connessione internet e un dispositivo supportato.

Serie A 2026/27, l’offerta di Sky Sport

Anche nella stagione 2026/27, Sky trasmette tre partite per ogni giornata di Serie A, in base all’accordo sui diritti audiovisivi valido fino al termine della stagione 2028/29. L’offerta comprende complessivamente 114 incontri stagionali, con almeno 30 delle migliori 76 partite del campionato e quattro scontri diretti tra le principali squadre della Serie A.

La programmazione è arricchita da approfondimenti, analisi, interviste e highlights, con una copertura editoriale dedicata alle protagoniste del campionato italiano. Per gli abbonati, la visione in mobilità è garantita anche dal servizio Sky Go.