Discendente di una famiglia di imprenditori e di sportivi (tra genitori, sorelle e cugini sono svariati quelli che hanno rappresentato i Paesi Bassi in varie edizioni dei Giochi Olimpici specialmente nell’equitazione e nella scherma) il businessman olandese David Dwinger è il cofondatore (insieme al socio Xander Czaikowski) e CEO di ve2ventures, società con sede ad Amsterdam attiva nello sviluppo di imprese e soluzioni innovative nei settori dello sport e dei media.

Nel suo portafoglio vi è anche Estrella Football Group, azienda che punta a comprare società calcistiche in giro per il mondo sulla base di un modello di investimento che punta sulla tecnologia, sulla valorizzazione dei club e sulla sostenibilità economica, con l’obiettivo di costruire una rete internazionale di società capaci di crescere dentro e fuori dal campo.

In questo quadro tra le sue operazioni più recenti figura l’acquisizione effettuata quest’estate della maggioranza dell’Aurora Pro Patria, storica società di Busto Arsizio (in provincia di Varese) che ora milita in Serie D dopo la retrocessione della scorsa primavera e che è quindi ora parte di un progetto multi-club che comprende anche due realtà portoghesi, il Cascais, nella quinta serie lusitana e il Carvoeiro, in un altro girone della medesima serie. L’operazione nello specifico si è concretizzata con l’acquisizione del 51% che era in capo all’imprenditore Giancarlo Travagin, mentre il restante 49% è rimasto – tramite Finnat Fiduciaria – nelle mani di Luca Bassi, manager del private equity, partner di Bain Capital, con un passato in Goldman Sachs e una formazione alla Bocconi e alla Columbia Business School.

È evidente dalle società in cui si è investito come l’iniziativa di ve2ventures punti a distinguersi dai tradizionali modelli di multiproprietà calcistica. Innanzitutto non si punta su un top club che faccia da pivot nei confronti degli altri ma su una struttura orizzontale nella quale ogni club mantiene la propria identità, beneficiando al tempo stesso delle competenze, delle tecnologie e delle opportunità commerciali messe a disposizione dal gruppo. David Dwinger

Proprio per spiegare queste specificità Calcio e Finanza ha ritenuto opportuno e avuto il piacere di intervistare Dwinger. Con l’obiettivo di approfondire la strategia di espansione di Estrella Football Group, le ragioni dell’investimento nella Pro Patria e le prospettive future del club lombardo: dalle ambizioni sportive dei tigrotti biancoblù, con il ritorno tra i professionisti come primo obiettivo, alla necessità di costruire società economicamente sostenibili, passando per il ruolo dell’intelligenza artificiale, dello scouting e della valorizzazione dei giovani talenti.

Nel corso della conversazione, Dwinger ha affrontato anche il tema del coinvolgimento di Walter Sabatini (storico ex Ds di Palermo, Roma e Inter tra le altre) nel progetto Pro Patria, il rapporto con il territorio e i tifosi, oltre alle opportunità offerte da un modello multi-club che, nelle intenzioni del gruppo, non punta ad acquisire società per rivenderle, ma a costruire partnership di lungo periodo.