Il business della Figurine Panini arricchisce l'AIC: 32 milioni di utili in dieci anni

Come racconta La Gazzetta dello Sport, la questione era già emersa diversi anni fa. Nel 2012 le società di Serie A erano entrate nel business delle figurine, fino ad allora gestito esclusivamente dall’AIC. Da quel momento i ricavi erano stati divisi a metà tra le due parti, con incassi arrivati fino a 12,5 milioni di euro a stagione.

Un’attività che ha contribuito a rendere i conti dell’AIC particolarmente solidi. Ma negli ultimi anni qualcosa è cambiato: la Lega Serie A ha infatti ridotto la quota dei ricavi destinata all’AIC, passando dal 50% al 25% . La decisione che ha aperto anche un confronto tra le due parti.

Le figurine dei calciatori non sono solo una passione per tifosi e collezionisti. Dietro gli album Panini c’è anche un business che negli anni ha portato parecchi soldi nelle casse dell’ Associazione Italiana Calciatori (AIC). La gestione dei diritti d’immagine dei giocatori ha infatti permesso alla società controllata dal sindacato di realizzare 31,6 milioni di euro di utili in dieci anni .

La svolta è arrivata nel 2024. I club hanno iniziato a raccogliere direttamente le firme dei calciatori, e oggi coprono circa l’80% del totale dei giocatori del campionato. Nello stesso periodo la Lega ha firmato un nuovo accordo con Panini, che comprende anche la sponsorizzazione del premio Man of the Match.

In un primo momento l’AIC non era stata coinvolta, tanto che il suo marchio non compariva nell’album della stagione 2024-25. Dopo mesi di tensioni e anche alcune discussioni in tribunale, le parti hanno trovato un accordo, fino al 2030. Tale accordo prevede che all’associazione spetterà il 25% dei ricavi delle figurine. Da quel momento i rapporti tra Lega e AIC sono migliorati tanto che in occasione della presentazione della nuova collezione Panini, il presidente Umberto Calcagno era presente insieme al numero uno della Lega Serie A Ezio Simonelli.

Oltre 31 milioni di utili in dieci anni

Per capire quanto questo business pesi sui conti dell’associazione bisogna guardare ad AIC Service, ovvero la società interamente controllata dall’AIC e nata nel 1998. Il sindacato si occupa delle attività istituzionali, mentre la parte commerciale è gestita da AIC Service.

I numeri sono cresciuti molto negli anni. I ricavi di AIC Service sono passati dai 5,4 milioni di euro del 2010 agli 11,4 milioni del 2022. In quel periodo la società poteva ancora contare sul 50% dei ricavi delle figurine, che da soli valevano 6,25 milioni di euro. Non ci sono però solo gli album Panini. Una parte delle entrate arriva anche dalla cessione a FifPro, il sindacato mondiale dei calciatori, dei diritti d’immagine per i videogiochi. Nel 2025, il 28% dei ricavi proveniva dall’estero.

L’ultimo bilancio presenta però una particolarità: i 10,7 milioni di euro di ricavi, comprendono di fatto i guadagni di due stagioni, dopo la chiusura della disputa con la Lega. Con costi pari a 5,1 milioni, l’utile si è attestato intorno ai 4 milioni di euro.

Per quanto riguarda gli utili, AIC Service ha trasferito all’associazione il 70% degli utili sotto forma di dividendi, contribuendo a coprire le spese amministrative. Al 31 dicembre 2025, il patrimonio netto della società era pari a 17,5 milioni di euro. Non risultavano debiti bancari e la liquidità disponibile ammontava a 5,7 milioni. A questi si aggiungono 8,6 milioni investiti in titoli di Stato e obbligazioni e 3,1 milioni di immobilizzazioni materiali. Tra i beni dell’associazione ci sono il quartier generale di Vicenza, un immobile della storica sede e l’ufficio di via Monteverdi a Roma.