Ma dove vedere Torino-Lecce in tv e streaming ? La partita sarà disponibile in diretta su DAZN ( CLICCA QUI PER ABBONARTI ) .

Il Torino arriva alla sfida contro il Lecce dopo la sconfitta per 2-0 in trasferta contro il Frosinone nell’ultima giornata di campionato. Il Lecce, invece, è reduce dalla sconfitta casalinga per 2-1 contro il Genoa. Entrambe le squadre cercano quindi il riscatto per tornare a fare punti e dare continuità al proprio percorso in Serie A.

L’undicesima della Serie A 2026/27 continua sabato 7 novembre con la sfida tra Torino e Lecce , in programma allo Stadio Olimpico Grande Torino a Torino . Il calcio d’inizio è fissato per le ore 15.00 .

Dove vedere Torino Lecce in tv

Torino-Lecce sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN a partire dalle ore 15.00. La sfida dell’undicesima giornata non rientra quindi tra gli incontri trasmessi in co-esclusiva da Sky e non sarà disponibile sui canali Sky Sport né attraverso NOW.

Gli abbonati a DAZN potranno vedere la partita sul televisore utilizzando l’applicazione della piattaforma sulle Smart TV compatibili, oltre che attraverso i dispositivi che consentono di accedere a DAZN sul proprio schermo.

Dove vedere Torino Lecce in streaming

Per chi preferisce seguire l’incontro attraverso internet, Torino-Lecce sarà visibile in streaming su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI). La piattaforma permette di accedere alla diretta tramite la propria applicazione o il sito utilizzando, a seconda del piano sottoscritto, computer, smartphone, tablet e gli altri dispositivi compatibili.

Per assistere alla gara sarà necessario effettuare l’accesso con un account che disponga di un abbonamento DAZN comprendente la Serie A. Il match rappresenta una delle 380 partite del massimo campionato disponibili sulla piattaforma nella stagione 2026/27.

Dove vedere Torino Lecce in tv e streaming gratis

Per chi cerca dove vedere Torino Lecce in tv e streaming gratis, la risposta è che non sarà possibile seguire gratuitamente e legalmente l’intera partita in diretta. Torino-Lecce è infatti un’esclusiva DAZN e per assistere ai 90 minuti sarà necessario disporre di un abbonamento alla piattaforma.

Torino Lecce, quando si gioca

L’appuntamento con Torino-Lecce è fissato per sabato 7 novembre 2026 alle ore 15.00 allo Stadio Olimpico Grande Torino di Torino. La sfida è valida per l’undicesima giornata della Serie A 2026/27.

La formazione granata sfrutterà il fattore campo per guadagnare punti e avanzare in classifica, mentre la squadra salentina proverà a mettere in difficoltà i proprietari di casa e avanzare in classifica.