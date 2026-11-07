Ma dove vedere Parma-Bologna in tv e streaming ? La partita sarà disponibile in diretta su DAZN ( CLICCA QUI PER ABBONARTI ) .

Parma e Bologna si affrontano in una sfida tutta emiliana, pronte a contendersi punti importanti in campionato. I padroni di casa scendono in capo dopo la netta vittoria per 3-0 in trasferta contro l’Atalanta, mentre il Bologna è reduce dal successo per 2-1 contro il Monza.

L’undicesima della Serie A 2026/27 continua sabato 7 novembre con la sfida tra Parma e Bologna , in programma allo Stadio Ennio Tardini a Parma . Il calcio d’inizio è fissato per le ore 18.00 .

Dove vedere Parma Bologna in tv

Parma-Bologna sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN a partire dalle ore 18.00. La sfida dell’undicesima giornata non rientra quindi tra gli incontri trasmessi in co-esclusiva da Sky e non sarà disponibile sui canali Sky Sport né attraverso NOW.

Gli abbonati a DAZN potranno vedere la partita sul televisore utilizzando l’applicazione della piattaforma sulle Smart TV compatibili, oltre che attraverso i dispositivi che consentono di accedere a DAZN sul proprio schermo.

Dove vedere Parma Bologna in streaming

Per chi preferisce seguire l’incontro attraverso internet, Parma-Bologna sarà visibile in streaming su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI). La piattaforma permette di accedere alla diretta tramite la propria applicazione o il sito utilizzando, a seconda del piano sottoscritto, computer, smartphone, tablet e gli altri dispositivi compatibili.

Per assistere alla gara sarà necessario effettuare l’accesso con un account che disponga di un abbonamento DAZN comprendente la Serie A. Il match rappresenta una delle 380 partite del massimo campionato disponibili sulla piattaforma nella stagione 2026/27.

Dove vedere Parma Bologna in tv e streaming gratis

Per chi cerca dove vedere Parma Bologna in tv e streaming gratis, la risposta è che non sarà possibile seguire gratuitamente e legalmente l’intera partita in diretta. Parma-Bologna è infatti un’esclusiva DAZN e per assistere ai 90 minuti sarà necessario disporre di un abbonamento alla piattaforma.

Parma Bologna, quando si gioca

L’appuntamento con Parma-Bologna è fissato per sabato 7 novembre 2026 alle ore 15.00 allo Stadio Ennio Tardini di Parma. La sfida è valida per l’undicesima giornata della Serie A 2026/27.

La formazione di Gilardino sfrutterà il fattore campo per guadagnare punti e allontanarsi da una scomoda quindicesima posizione, mentre il Bologna proverà a mettere in difficoltà i proprietari di casa e avanzare in classifica.