Ma dove vedere Cagliari-Frosinone in tv e streaming ? La partita sarà disponibile in diretta su DAZN ( CLICCA QUI PER ABBONARTI ) .

Il Cagliari arriva alla sfida contro il Frosinone dopo la sconfitta per 2-1 in trasferta contro la Lazio. Il Frosinone, invece, è reduce dalla vittoria per 2-0 in casa contro il Torino. Entrambe le squadre sono state protagoniste di un buon inizio di stagione in Serie A: il Frosinone punta a dare continuità, mentre il Cagliari vuole sfruttare il fattore campo per rialzarsi dopo le ultime sconfitte. Il Frosinone si trova ora sorprendentemente in sesta posizione, mentre il Cagliari in dodicesima.

L’undicesima della Serie A 2026/27 continua sabato 7 novembre con la sfida tra Cagliari e Frosinone , in programma all’ Unipol Domus di Cagliari . Il calcio d’inizio è fissato per le ore 15.00 .

Dove vedere Cagliari Frosinone in tv

Cagliari-Frosinone sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN a partire dalle ore 15.00. La sfida dell’undicesima giornata non rientra quindi tra gli incontri trasmessi in co-esclusiva da Sky e non sarà disponibile sui canali Sky Sport né attraverso NOW.

Gli abbonati a DAZN potranno vedere la partita sul televisore utilizzando l’applicazione della piattaforma sulle Smart TV compatibili, oltre che attraverso i dispositivi che consentono di accedere a DAZN sul proprio schermo.

Dove vedere Cagliari Frosinone in streaming

Per chi preferisce seguire l’incontro attraverso internet, Cagliari-Frosinone sarà visibile in streaming su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI). La piattaforma permette di accedere alla diretta tramite la propria applicazione o il sito utilizzando, a seconda del piano sottoscritto, computer, smartphone, tablet e gli altri dispositivi compatibili.

Per assistere alla gara sarà necessario effettuare l’accesso con un account che disponga di un abbonamento DAZN comprendente la Serie A. Il match rappresenta una delle 380 partite del massimo campionato disponibili sulla piattaforma nella stagione 2026/27.

Dove vedere Cagliari Frosinone in tv e streaming gratis

Per chi cerca dove vedere Cagliari Frosinone in tv e streaming gratis, la risposta è che non sarà possibile seguire gratuitamente e legalmente l’intera partita in diretta. Cagliari-Frosinone è infatti un’esclusiva DAZN e per assistere ai 90 minuti sarà necessario disporre di un abbonamento alla piattaforma.

Cagliari Frosinone, quando si gioca

L’appuntamento con Cagliari-Frosinone è fissato per sabato 7 novembre 2026 alle ore 15.00 all’Unipol Domus di Cagliari. La sfida è valida per l’undicesima giornata della Serie A 2026/27.

La formazione sarda aveva iniziato la stagione con risultati positivi e si trova attualmente in dodicesima posizione. Il Cagliari ha però poi perso le ultime partite contro Monza, Bologna Roma e Lazio ed ha bisogno di un risultato positivo per interrompere questa serie. Il Frosinone proverà a mettere in difficoltà i padroni di casa e guadagnare punti importanti.