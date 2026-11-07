Calabresi su San Siro: «Se sarò sindaco parlerò con Milan e Inter per evitare l'abbattimento»

In caso di elezione a sindaco di Milano, Calabresi interviene sul futuro di San Siro e propone un confronto con Milan e Inter

Di
Redazione
Governance
Onefootball
San Siro prossimi passi
(Foto: Marco Luzzani/Getty Images)

Mario Calabresi torna a parlare sul futuro dello Stadio San Siro. Il giornalista, nonché candidato alle primarie del centrosinistra per il sindaco di Milano, è intervenuto a Radio Popolare, e ha spiegato di voler sedersi nuovamente al tavolo con Milan e Inter per discutere alcuni aspetti del progetto.

«Il sindaco si è arrabbiato parecchio ma io ho detto tre cose che mi stanno a cuore sullo stadio di Milano e senza che nessuno si offenda troppo, senza che sia lesa maestà, ripeto che forse alcune cose si può provare a farle diversamente. Le squadre vanno sfidate a far sì che ci sia un impegno per il quartiere superiore e se diventerò sindaco di Milano mi siederò con le squadre per parlare perché alla luce di quello che sta succedendo alcune cose vanno ridiscusse», ha dichiarato Calabresi.

Ti piace Calcio e Finanza? Aggiungici alle tue fonti preferite su Google. Clicca qui!

Il primo punto riguarda la salute del quartiere, l’impatto ambientale e quello sanitario legati al progetto. «Dobbiamo preoccuparci prima di tutto della salute del quartiere, dell’impatto ambientale e dell’impatto sanitario dell’intero progetto», ha spiegato, aggiungendo che San Siro «ha già delle fratture sociali molto profonde e immaginate che un pezzo del quartiere paghi tutto il costo e il prezzo per più di un decennio di questi lavori senza averne nessun tipo di beneficio è qualche cosa che non può essere tollerato».

Il secondo tema è lo spostamento del tunnel Patroclo. Secondo Calabresi, i costi dell’intervento non dovrebbero ricadere sul Comune, ma sulle due società. «Lo spostamento del tunnel Patroclo creerà dei disagi infiniti e io da cittadino e da candidato dico che quei soldi devono essere pagati dalle squadre: sono bravissime a estrarre valore se pensiamo che hanno fatto una sponsorizzazione per il nome che gli porterà 600 milioni e però il pubblico deve pagare lo spostamento del tunnel Patroclo?», ha affermato.

Calabresi ha poi sottolineato che il Generali Stadium deve rimanere accessibile anche ai milanesi e alle famiglie, chiedendo al Comune di trovare accordi per evitare un aumento eccessivo del prezzo dei biglietti.

L’ipotesi di non demolire San Siro

Infine, il candidato ha invitato a valutare anche la possibilità di non abbattere l’attuale stadio: «Se si trovasse una soluzione per non abbattere San Siro questo sarebbe da prendere in considerazione: dobbiamo essere laici sullo stadio, non prenderci tutto quello che è stato deciso ma ragionare su quello che si può fare».

Calabresi dunque, sarebbe aperto ad un confronto con le società di Milan e Inter sul futuro di San Siro. Secondo il candidato, la costruzione del Generali Stadium, non deve per forza portare alla demolizione della struttura storica e non bisogna considerare definitive le decisioni già prese.

Tutta la Serie A Enilive è su DAZN. Attiva DAZN Full a partire da soli 29,99 euro al mese anziché 36,99€/mese. Affrettati, l’offerta scade domenica 8 novembre.

Temi

Nuovo Stadio Milano
San Siro