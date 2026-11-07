Calabresi su San Siro: «Se sarò sindaco parlerò con Milan e Inter per evitare l'abbattimento»

«Il sindaco si è arrabbiato parecchio ma io ho detto tre cose che mi stanno a cuore sullo stadio di Milano e senza che nessuno si offenda troppo, senza che sia lesa maestà, ripeto che forse alcune cose si può provare a farle diversamente. Le squadre vanno sfidate a far sì che ci sia un impegno per il quartiere superiore e se diventerò sindaco di Milano mi siederò con le squadre per parlare perché alla luce di quello che sta succedendo alcune cose vanno ridiscusse», ha dichiarato Calabresi .

Mario Calabresi torna a parlare sul futuro dello Stadio San Siro . Il giornalista, nonché candidato alle primarie del centrosinistra per il sindaco di Milano, è intervenuto a Radio Popolare , e ha spiegato di voler sedersi nuovamente al tavolo con Milan e Inter per discutere alcuni aspetti del progetto.

Il primo punto riguarda la salute del quartiere, l’impatto ambientale e quello sanitario legati al progetto. «Dobbiamo preoccuparci prima di tutto della salute del quartiere, dell’impatto ambientale e dell’impatto sanitario dell’intero progetto», ha spiegato, aggiungendo che San Siro «ha già delle fratture sociali molto profonde e immaginate che un pezzo del quartiere paghi tutto il costo e il prezzo per più di un decennio di questi lavori senza averne nessun tipo di beneficio è qualche cosa che non può essere tollerato».

Il secondo tema è lo spostamento del tunnel Patroclo. Secondo Calabresi, i costi dell’intervento non dovrebbero ricadere sul Comune, ma sulle due società. «Lo spostamento del tunnel Patroclo creerà dei disagi infiniti e io da cittadino e da candidato dico che quei soldi devono essere pagati dalle squadre: sono bravissime a estrarre valore se pensiamo che hanno fatto una sponsorizzazione per il nome che gli porterà 600 milioni e però il pubblico deve pagare lo spostamento del tunnel Patroclo?», ha affermato.