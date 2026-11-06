Giro di boa europeo con l'Italia che rallenta nella corsa ai posti extra in Champions

La fase campionato delle coppe europee è arrivata al giro di boa. Con la quarta giornata di Champions e Europa League si è infatti completata la prima metà del percorso. In Conference League invece le squadre hanno giocato il terzo turno sulle sei previste.

Per quanto riguarda le italiane, sono arrivati risultati altalenanti. In Champions League ci sono state due vittorie e due sconfitte: l’Inter ha superato il Feyenoord per 3-0, mentre il Como ha ottenuto un successo importante per 9-1 sul campo del Lens. Serata meno positiva per Roma e Napoli, sconfitte rispettivamente per 3-2 contro il Manchester United e per 4-1 contro il Porto. In Europa League, la Juventus ha conquistato tre punti battendo l’AZ Alkmaar per 2-1 in trasferta, invece il Milan ha perso 2-0 in casa contro il Ferencvaros.In Conference League infine, l’Atalanta ha pareggiato per 1-1 contro il Kairat Almaty.

Con le sfide di questa settimana, prima della pausa per la Nations League, è così proseguita la corsa ai posti extra nella Champions League, questa volta per l’edizione 2027/28, tramite il ranking stagionale UEFA che premierà le nazioni che faranno più punti con le proprie squadre nelle tre competizioni internazionali: Champions, Europa League e Conference. Un’ipotesi da non sottovalutare, considerando che negli ultimi anni la corsa alla Champions League in Serie A è stata particolarmente serrata.