Dalla capienza alla pensilina: passi in avanti della Lazio sul dossier Flaminio

Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, sul tema della capienza è stato trovato un accordo fra le parti ormai da giorni: il nuovo impianto potrebbe ospitare tra i 47-48.000 spettatori , una cifra inferiore rispetto ai 50.570 posti inizialmente previsti, ma comunque considerata soddisfacente dal club biancoceleste. L’obiettivo resta comunque quello di provare ad avvicinarsi il più possibile alla soglia dei 50.000 senza però compromettere l’equilibrio raggiunto con gli organi di tutela.

Continua a fare qualche passo in avanti il progetto della Lazio in merito alla ristrutturazione dello stadio Flaminio . Il club di Claudio Lotito è al lavoro con i propri tecnici per assecondare e rispettare le prescrizioni della Soprintendenza formulate con l’analisi del primo progetto presentato dai biancocelesti.

Quello fatto sulla capienza non è l’unico passo in avanti da registrare. Infatti sarebbe stato raggiunto un accordo anche per la conservazione della pensilina originaria, uno degli elementi architettonici più caratteristici dell’opera progettata da Pier Luigi Nervi per le Olimpiadi del 1960. La sua tutela rappresentava un altro punto centrale delle prescrizioni della Soprintendenza, soprattutto in relazione all’inserimento del secondo anello e della nuova copertura. La soluzione condivisa consentirebbe di preservare questo elemento storico senza rinunciare all’ampliamento, mantenendo il principio alla base dell’intero progetto: far convivere la struttura originale con quella moderna.

Per quanto riguarda l’iter che attende la Lazio, Lotito vuole arrivare alla prossima fase amministrativa con il maggior numero possibile di criticità già risolte, evitando ulteriori rallentamenti in un percorso inevitabilmente complesso. Sullo sfondo, infine, resta la decisione del Comune di Roma sul riconoscimento del pubblico interesse dell’opera, passaggio fondamentale per consentire al progetto di avanzare verso gli approfondimenti successivi.