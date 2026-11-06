Richiesto un pignoramento da 26 milioni al Genoa per i debiti di Preziosi

Infatti, come riporta l’edizione odierna de Il Secolo XIX, nei giorni scorsi la società rossoblù ha ricevuto una richiesta di pignoramento per un totale di 26 milioni di euro a causa di un debito , a quanto pare non onorato, dell’ex patron Preziosi intorno ai 13 milioni con la società Akamas , che si è rivolta al Genoa visto che il club era stato messo a garanzia nell’operazione.

Dopo anni dalla cessione del club le vite di Enrico Preziosi e del Genoa continuano a intrecciarsi ancora oggi che la società rossoblù è passata in mano all’imprenditore romeno Dan Sucu dopo il periodo burrascoso legato a 777 Partners .

Ovviamente, in attesa di rivalersi nei confronti di Preziosi, il Genoa ha richiesto al Tribunale di Milano una sospensiva con procedura d’urgenza inaudita altera parte, cioè “senza che l’altra parte sia stata udita”. Una risposta è attesa così nelle prossime ore visto il carattere d’urgenza della richiesta. Intanto il club confida nel buon esito della richiesta.

Lo stesso Tribunale di Milano, ad agosto, in primo grado aveva dato ragione a Preziosi nella causa che aveva intentato contro 777 Partners dopo la cessione del Genoa. A Preziosi spetterebbe una somma pari a circa 5,8 milioni di euro (più interessi): il Genoa ha chiesto e ottenuto una sospensiva e fatto ricorso. Ma non è finita qui, visto che il club stesso ha richiesto all’ex patron una ventina di milioni che gli spetterebbero di diritto. Una querelle che sembra quindi lontana dalla una risoluzione a breve.