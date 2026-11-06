Il Milan rischiò il sequestro delle azioni: la Procura non accolse la richiesta della Guardia di Finanza

Il procedimento riguarda la vendita del Milan a RedBird di Gerry Cardinale, operazione contestata dagli ex soci di minoranza di Elliott. Nel fascicolo, aperto a seguito della denuncia di Blue Skye, risultavano indagati due manager stranieri legati al fondo Elliott e due di quelli che sono stati amministratori delegati rossoneri nel recente passato: Giorgio Furlani e Ivan Gazidis.

Tra i documenti depositati nell’ambito del procedimento è emersa dunque la proposta di sequestro formulata dalla Guardia di Finanza alla Procura milanese. Un’iniziativa che, secondo quanto ricostruito, non era mai diventata di dominio pubblico e alla quale i magistrati avevano scelto di non dare seguito. Nel corso dell’udienza sono emerse anche le differenti posizioni delle parti. I legali degli indagati hanno espresso critiche nei confronti dell’attività investigativa, arrivando a prospettare una possibile influenza dei denuncianti sull’operato della polizia giudiziaria.

Di diverso avviso Blue Skye, che attraverso l’avvocato Roberto Zingari ha chiesto alla gip di respingere la richiesta di archiviazione. Secondo gli ex soci di minoranza, alcuni elementi contenuti negli stessi atti dell’indagine non sarebbero stati adeguatamente valutati dalla Procura. Un ulteriore elemento riguarda una rogatoria internazionale indirizzata alla Svizzera, la cui risposta sarebbe rimasta per mesi negli uffici della Procura senza essere portata all’attenzione dei magistrati titolari dell’inchiesta.