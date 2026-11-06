Stadi, giovani e sostenibilità: il programma elettorale di Malagò per la FIGC

Un programma che punta a proseguire le riforme già avviate, ma anche a intervenire su alcune delle principali criticità strutturali del calcio italiano. Giovanni Malagò ha definito il proprio programma per le elezioni della FIGC del prossimo 14 dicembre, attraverso un documento di 25 pagine che affronta i temi della competitività delle Nazionali, della sostenibilità economica dei club, delle infrastrutture, della valorizzazione dei giovani e della modernizzazione della macchina federale.
Un testo che, come sottolineato dallo stesso candidato nella premessa, riprende in larga parte quello presentato in occasione delle precedenti elezioni del 22 giugno. Una scelta rivendicata come un atto di continuità rispetto al lavoro intrapreso nei mesi successivi. «Questo documento ricalca in larghissima parte quello precedentemente presentato a supporto della mia candidatura per le elezioni dello scorso 22 giugno. Non è affatto la scelta più comoda quanto, piuttosto, un atto di coerenza», si legge nel programma consultato da Calcio e Finanza.
Calcio e Finanza
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