Leonardo Maria Del Vecchio: «Ho comprato il 2% del Fatto Quotidiano»

Leonardo Maria Del Vecchio ha comprato il 2% del Fatto Quotidiano. Ad annunciarlo lo stesso imprenditore con un post sul proprio profilo di X.

Il messaggio social ritrae Leonardo Maria Del Vecchio a bordo di un jet privato con in mano una copia aperta del quotidiano. Questa operazione è stata conclusa dopo che la settimana scorsa Lmdv Media, la società che fa capo all’imprenditore, aveva rinunciato all’idea di promuovere un’Opa sulla Società editoriale Il Fatto (Seif) in seguito al no dei soci fondatori e all’impossibilità di effettuare una due diligence.