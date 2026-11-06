Leonardo Maria Del Vecchio: «Ho comprato il 2% del Fatto Quotidiano»

Leonardo Maria Del Vecchio ha comprato il 2% del Fatto Quotidiano. Ad annunciarlo lo stesso imprenditore con un post sul proprio profilo di X.
Il messaggio social ritrae Leonardo Maria Del Vecchio a bordo di un jet privato con in mano una copia aperta del quotidiano. Questa operazione è stata conclusa dopo che la settimana scorsa Lmdv Media, la società che fa capo all’imprenditore, aveva rinunciato all’idea di promuovere un’Opa sulla Società editoriale Il Fatto (Seif) in seguito al no dei soci fondatori e all’impossibilità di effettuare una due diligence.
Alla notizia dell’acquisizione del 2% da parte di Del Vecchio, le azioni di Seif hanno subito un rialzo superiore al 2% portando il valore delle azioni a 0.28 euro per una capitalizzazione di mercato pari a 6,18 milioni.
Nella giornata di ieri in occasione della presentazione del nuovo Qn, Leonardo Maria Del Vecchio aveva dichiarato: «Altri investimenti nell’editoria? Assolutamente sì». L’imprenditore ha invece negato l’interesse di entrare in prima persona in investimenti legati a società di calcio.