La Juve supera l'AZ Alkmaar in Europa League: salgono i premi UEFA

La Juventus trova la terza vittoria in Europa League e resta imbattuta dopo le prime quattro giornate della fase campionato. La formazione di Luciano Spalletti ha vinto per 2-1 in trasferta contro l’AZ Alkmaar, grazie alle reti di Koopmeiners e Kolo Muani nel primo tempo.

Nella ripresa gli olandesi hanno provato a riaprire la partita e all’88’ Meerdink ha accorciato le distanze, costringendo la squadra di Spalletti a difendere il vantaggio. Con il gol dei padroni di casa annullato per fuorigioco, che avrebbe portato la partita sul 2-2, i bianconeri hanno portato a casa i tre punti. Con questo successo la formazione di Luciano Spalletti salgono a quota 10 punti e si trovano attualmente in quinta posizione.

Ora la Juve, dopo il turno di campionato che li vedrà sfidare la Fiorentina, e dopo la pausa dedicata alle nazionali, tornerà in campo in Europa League giovedì 26 novembre in casa contro l’Omonia Nicosia, per la quinta giornata della fase campionato.