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La Juve supera l'AZ Alkmaar in Europa League: salgono i premi UEFA

Altra vittoria europea per la squadra di Luciano Spalletti che al giro di boa può vantare una ottima posizione nella classifica generale.

Di
Chiara Costantini
Finanza
Onefootball
Juventus ricavi Europa
(Foto: Lars Baron/Getty Images)

La Juventus trova la terza vittoria in Europa League e resta imbattuta dopo le prime quattro giornate della fase campionato. La formazione di Luciano Spalletti ha vinto per 2-1 in trasferta contro l’AZ Alkmaar, grazie alle reti di Koopmeiners e Kolo Muani nel primo tempo.

Nella ripresa gli olandesi hanno provato a riaprire la partita e all’88’ Meerdink ha accorciato le distanze, costringendo la squadra di Spalletti a difendere il vantaggio. Con il gol dei padroni di casa annullato per fuorigioco, che avrebbe portato la partita sul 2-2, i bianconeri hanno portato a casa i tre punti. Con questo successo la formazione di Luciano Spalletti salgono a quota 10 punti e si trovano attualmente in quinta posizione.

Ora la Juve, dopo il turno di campionato che li vedrà sfidare la Fiorentina, e dopo la pausa dedicata alle nazionali, tornerà in campo in Europa League giovedì 26 novembre in casa contro l’Omonia Nicosia, per la quinta giornata della fase campionato.

Calcio e Finanza

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