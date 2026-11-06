Italia, 31 convocati per le sfide con Francia e Belgio: quattro novità per Mancini

La Nazionale italiana si prepara agli ultimi due impegni della fase a gironi della Nations League 2026/27, decisivi per conquistare la qualificazione ai quarti di finale della competizione. Il commissario tecnico Roberto Mancini ha convocato 31 calciatori per le sfide contro Francia e Belgio, in programma rispettivamente giovedì 12 novembre allo stadio Giuseppe Meazza di Milano e domenica 15 novembre allo stadio Re Baldovino di Bruxelles.

Gli Azzurri, reduci dai successi contro la Turchia e dal pareggio in rimonta ottenuto in Francia, occupano attualmente il secondo posto nel Gruppo 1 della Lega A con sette punti, a tre lunghezze dai francesi capolista e con un punto di vantaggio sul Belgio. La Nazionale è già certa di chiudere almeno al terzo posto, ma punta a conservare una delle prime due posizioni, che garantiscono l’accesso ai quarti di finale.