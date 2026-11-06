Italia, 31 convocati per le sfide con Francia e Belgio: quattro novità per Mancini

La Nazionale italiana si prepara agli ultimi due impegni della fase a gironi della Nations League 2026/27, decisivi per conquistare la qualificazione ai quarti di finale della competizione. Il commissario tecnico Roberto Mancini ha convocato 31 calciatori per le sfide contro Francia e Belgio, in programma rispettivamente giovedì 12 novembre allo stadio Giuseppe Meazza di Milano e domenica 15 novembre allo stadio Re Baldovino di Bruxelles.
Gli Azzurri, reduci dai successi contro la Turchia e dal pareggio in rimonta ottenuto in Francia, occupano attualmente il secondo posto nel Gruppo 1 della Lega A con sette punti, a tre lunghezze dai francesi capolista e con un punto di vantaggio sul Belgio. La Nazionale è già certa di chiudere almeno al terzo posto, ma punta a conservare una delle prime due posizioni, che garantiscono l’accesso ai quarti di finale.
Per gli ultimi impegni del girone, Mancini ha ridotto da 34 a 31 il numero dei convocati, inserendo quattro volti nuovi. Si tratta di Riccardo Cassano, centrocampista classe 2009 del Como, Simone Lontani, centrocampista classe 2008 del Parma, Alphadjo Cisse, attaccante classe 2006 del Milan, e Mattia Liberali, attaccante classe 2007 del Como.
Per Cassano e Lontani si tratterà di un’esperienza temporanea con la Nazionale maggiore: i due giovani saranno osservati dallo staff tecnico prima di raggiungere rispettivamente le selezioni Under 18 e Under 19, impegnate nei prossimi appuntamenti internazionali.
L’Italia si radunerà domenica sera a Coverciano, dove inizierà la preparazione in vista della sfida con la Francia. Per l’incontro di Milano si va verso il tutto esaurito: sono già stati emessi 57mila biglietti, con gli ultimi 3mila tagliandi ancora disponibili. La partita segnerà il ritorno degli Azzurri a San Siro a un anno dalla sconfitta per 4-1 contro la Norvegia nelle qualificazioni al Mondiale. La Nazionale cercherà anche di interrompere una serie negativa di tre sconfitte consecutive nelle gare disputate a Milano.
Italia, l’elenco completo dei convocati per Francia e Belgio
Di seguito i 31 calciatori chiamati dal Ct Roberto Mancini per gli ultimi due incontri della fase a gironi di Nations League:
- Portieri: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Guglielmo Vicario (Juventus).
- Difensori: Honest Ahanor (Crystal Palace), Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Federico Dimarco (Inter), Daniele Ghilardi (Roma), Michael Kayode (Brentford), Gianluca Mancini (Roma), Marco Palestra (Chelsea), Giorgio Scalvini (Atalanta).
- Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Riccardo Cassano (Como), Issa Doumbia (Sporting CP), Nicolò Fagioli (Fiorentina), Davide Frattesi (Lazio), Simone Lontani (Parma), Niccolò Pisilli (Roma), Samuele Ricci (Como), Alessandro Romano (Cagliari), Sandro Tonali (Tottenham).
- Attaccanti: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Alphadjo Cisse (Milan), Francesco Pio Esposito (Inter), Sebastiano Esposito (Sassuolo), Luca Koleosho (Paris FC), Mattia Liberali (Como), Gianluca Scamacca (Atalanta), Antonio Vergara (Napoli), Nicolò Zaniolo (Udinese).
Nations League, cosa serve all’Italia per qualificarsi
Le ultime due gare determineranno il piazzamento definitivo degli Azzurri nel girone. Le prime due classificate accederanno ai quarti di finale, mentre il terzo posto, già matematicamente garantito all’Italia, non assicura automaticamente la permanenza nella Lega A.
Il regolamento dell’edizione 2026/27 prevede infatti che le due migliori terze classificate mantengano il posto nella massima divisione, mentre le altre due debbano affrontare gli spareggi contro le seconde classificate della Lega B. Retrocederanno direttamente soltanto le due peggiori quarte classificate.
L’obiettivo della Nazionale resta dunque conquistare il pass per i quarti, evitando al tempo stesso eventuali complicazioni legate alla permanenza nella massima divisione del torneo. Per gli Azzurri, già certi di essere inseriti tra le teste di serie al sorteggio delle qualificazioni europee del prossimo 6 dicembre a Belfast, le sfide con Francia e Belgio rappresentano anche un passaggio importante nel percorso di ripartenza dopo la mancata qualificazione ai Mondiali.