Il programma di Galliani per la presidenza FIGC: ricavi, competitività e riforme

Un programma articolato in 18 capitoli, distribuiti su 60 pagine, con l’obiettivo di rilanciare il calcio italiano attraverso interventi sulla competitività delle Nazionali, sulla sostenibilità economica delle società e sulla valorizzazione delle risorse generate dal movimento. È il progetto presentato da Adriano Galliani, candidato alla presidenza della FIGC in vista delle elezioni del prossimo 14 dicembre.

Il documento, consultato da Calcio e Finanza e intitolato “Uno sprint di 2 anni (2027-2028)”, propone un percorso di interventi concentrato sul prossimo biennio, con priorità definite e risultati da verificare periodicamente. Un’impostazione che Galliani collega alla propria esperienza nel mondo del calcio, a partire dai successi ottenuti come dirigente del Milan, passando per il Monza e per gli incarichi ricoperti nelle istituzioni calcistiche.

Il candidato individua nella capacità di mettere a sistema le diverse componenti federali uno degli obiettivi della propria proposta. La FIGC dovrebbe assumere un ruolo di coordinamento e indirizzo, rispettando l’autonomia delle Leghe e delle altre componenti, ma garantendo una maggiore efficacia nell’attuazione delle decisioni. Tra le principali priorità figurano il rilancio delle Nazionali, gli incentivi all’impiego dei giovani italiani, la modernizzazione degli stadi e il rafforzamento delle risorse economiche, anche attraverso un intervento sulla disciplina delle scommesse sportive.

All’interno del programma elettorale è menzionata anche Calcio e Finanza, con specifico riferimento all’analisi dei conti complessivi della Serie A per la stagione 2024/25.