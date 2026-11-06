Il Fondo di fine carriera fa discutere: restano da erogare agli iscritti oltre 185 milioni

Continuano ad esserci interrogativi sulla questione del fondo di fine carriera dei calciatori professionisti, ovvero uno strumento che garantisce sostegno economico agli atleti una volta terminata la carriera. Si tratta di un vero e proprio fondo, che nasce da una parte degli stipendi dei giocatori e al quale contribuiscono anche le società.
Come riporta il Corriere dello Sport, sono diverse le richieste di maggiore chiarezza avanzate da Assocapp, associazione che ha sollevato diversi dubbi sulla gestione delle somme raccolte. Ma esattamente come funziona il fondo di fine carriera?
Il Fondo è stato creato nel 1975 su iniziativa di FIGC, Leghe e associazioni di categoria. Il suo funzionamento è semplice: una parte dello stipendio dei calciatori viene messa da parte e investita, per poi essere restituita al termine della carriera. La quota complessiva è pari al 7,5% dello stipendio mensile. Di questa cifra, il 6,25% viene pagato dalla società, mentre l’1,25% è a carico del giocatore. Il contributo è previsto dal contratto collettivo e non è quindi facoltativo. È inoltre previsto un massimale di 8.360,33 euro.
Queste risorse dovrebbero rappresentare un aiuto economico per gli atleti al termine della loro attività sportiva, soprattutto per quelli che hanno trascorso gran parte della carriera nelle categorie inferiori e che potrebbero dover aspettare molti anni prima di ricevere la pensione.
Per ottenere il denaro, però, è necessario seguire una procedura precisa. Come riporta il quotidiano, la richiesta di liquidazione prevede anche firme autenticate da un pubblico ufficiale. La procedura è dunque complessa e rende complicato l’accesso alle somme, soprattutto per gli ex calciatori stranieri. Inoltre, non è possibile destinare queste risorse altrove.
I numeri e i dubbi sulla gestione
Uno degli aspetti che richiede maggior attenzione riguarda le somme presenti nel fondo. Al 30 giugno 2025, erano stati raccolti complessivamente 534 milioni di euro, mentre le liquidazioni effettuate ammontavano a 349 milioni. Restavano quindi 185,6 milioni di euro ancora da distribuire, pari al 34,7% del totale. Non è però chiaro quanti di questi soldi siano destinati a calciatori che hanno già terminato la carriera e che non hanno ancora ricevuto quanto gli spetta.
Proprio su questo punto Assocapp ha chiesto dei chiarimenti. Tra le questioni che necessitano una maggior trasparenza ci sono le posizioni dei giocatori che non ricevono contributi da molti anni, i criteri utilizzati per distribuire le risorse e le modalità con cui vengono informati gli atleti che smettono di giocare. L’associazione ha inoltre evidenziato una diminuzione del rendimento medio del fondo, passato dal 2,2% del 2011 allo 0,37%. Secondo le sue stime, anche i costi di gestione avrebbero un peso importante, arrivando a incidere per circa il 50%.
Tra i casi recenti di calciatori che hanno avuto difficoltà nell’accedere al fondo c’è Emiliano Viviano. L’ex portiere aveva chiesto di poter consultare i bilanci per verificare che le somme ricevute fossero corrette. La richiesta non è stata accolta dal Fondo, che è un’associazione senza scopo di lucro e ha quindi una propria autonomia statutaria con obblighi limitati di pubblicazione dei documenti.
La gestione del Fondo
Un altro tema di indagine riguarda anche coloro che si occupano della gestione del fondo. Il consiglio di amministrazione è composto da sei membri, quattro dei quali indicati da AIC e AIAC, le associazioni che rappresentano rispettivamente calciatori e allenatori. Nel Cda figurano i due presidenti Calcagno e Ulivieri, oltre a Leonardo Grosso, designato da AIC e nominato dalla Figc. Su questa situazione Assocapp ha chiesto maggiore chiarezza, sollevando dubbi sulla gestione e sui controlli delle risorse.
L’attenzione si concentra anche su Sport Invest 2000, che si occupa di diversificare gli investimenti e non soltanto attraverso il settore immobiliare. La società ha appena venduto un immobile per oltre 18 milioni di euro, realizzando una plusvalenza di circa 1 milione.
Attenzione anche a AIC Service. Si tratta dalle società che sostiene economicamente l’Associazione Italiana Calciatori attraverso i propri dividendi, pari a 2,4 milioni di euro. A questa cifra vanno però sottratti gli 800 mila euro spesi nell’ultimo anno per le consulenze legali, una voce di costo cresciuta del 22%.
La replica
Alle richieste di chiarimento sono arrivate anche le risposte dei rappresentanti del fondo, che difendono il proprio operato. Secondo quanto riferito al quotidiano, le liquidazioni vengono normalmente effettuate entro due mesi dalla richiesta e la situazione economica sarebbe positiva. A questo proposito, dal fondo hanno dichiarato: «Se per assurdo dovessero andare in liquidazione, ci sarebbero i soldi per pagare tutti».
Anche Sport Invest 2000 avrebbe prospettive positive, con un utile previsto di almeno 1,7 milioni di euro. Dal fondo hanno inoltre aggiunto: «La vera battaglia in gioco è il controllo del fondo stesso. Evidentemente qualcuno vuole metterci le mani».
Diverse le dichiarazioni di Assocapp. Il direttore generale Andrea Ferrato ha spiegato la posizione dell’associazione, che chiede maggiore trasparenza e un accesso più semplice alle informazioni: «Abbiamo analizzato oltre 600 posizioni e i tesserati meritano una trasparenza diversa, un sistema di accesso alle informazioni meno articolato e una maggiore reattività rispetto alle legittime richieste . A seguito del nostro intervento, il fondo ha ammesso di dover riconoscere a oltre 90 iscritti circa 1,2 milioni».
A questa dichiarazione è arrivata la replica del fondo: «A parte 9 soggetti, avevano tutti già ritirato somme almeno una volta».
La questione resta però ancora aperta e dovrà intervenire la FIGC per fare chiarezza sulla gestione di questo strumento, che riguarda il futuro economico dei calciatori professionisti.