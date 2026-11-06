Il Fondo di fine carriera fa discutere: restano da erogare agli iscritti oltre 185 milioni

Il Fondo è stato creato nel 1975 su iniziativa di FIGC , Leghe e associazioni di categoria . Il suo funzionamento è semplice: una parte dello stipendio dei calciatori viene messa da parte e investita, per poi essere restituita al termine della carriera . La quota complessiva è pari al 7,5% dello stipendio mensile. Di questa cifra, il 6,25% viene pagato dalla società, mentre l’ 1,25% è a carico del giocatore. Il contributo è previsto dal contratto collettivo e non è quindi facoltativo. È inoltre previsto un massimale di 8.360,33 euro .

Come riporta il Corriere dello Sport, sono diverse le richieste di maggiore chiarezza avanzate da Assocapp , associazione che ha sollevato diversi dubbi sulla gestione delle somme raccolte. Ma esattamente come funziona il fondo di fine carriera?

Continuano ad esserci interrogativi sulla questione del fondo di fine carriera dei calciatori professionisti, ovvero uno strumento che garantisce sostegno economico agli atleti una volta terminata la carriera. Si tratta di un vero e proprio fondo, che nasce da una parte degli stipendi dei giocatori e al quale contribuiscono anche le società.

Queste risorse dovrebbero rappresentare un aiuto economico per gli atleti al termine della loro attività sportiva, soprattutto per quelli che hanno trascorso gran parte della carriera nelle categorie inferiori e che potrebbero dover aspettare molti anni prima di ricevere la pensione.

Per ottenere il denaro, però, è necessario seguire una procedura precisa. Come riporta il quotidiano, la richiesta di liquidazione prevede anche firme autenticate da un pubblico ufficiale. La procedura è dunque complessa e rende complicato l’accesso alle somme, soprattutto per gli ex calciatori stranieri. Inoltre, non è possibile destinare queste risorse altrove.

I numeri e i dubbi sulla gestione

Uno degli aspetti che richiede maggior attenzione riguarda le somme presenti nel fondo. Al 30 giugno 2025, erano stati raccolti complessivamente 534 milioni di euro, mentre le liquidazioni effettuate ammontavano a 349 milioni. Restavano quindi 185,6 milioni di euro ancora da distribuire, pari al 34,7% del totale. Non è però chiaro quanti di questi soldi siano destinati a calciatori che hanno già terminato la carriera e che non hanno ancora ricevuto quanto gli spetta.

Proprio su questo punto Assocapp ha chiesto dei chiarimenti. Tra le questioni che necessitano una maggior trasparenza ci sono le posizioni dei giocatori che non ricevono contributi da molti anni, i criteri utilizzati per distribuire le risorse e le modalità con cui vengono informati gli atleti che smettono di giocare. L’associazione ha inoltre evidenziato una diminuzione del rendimento medio del fondo, passato dal 2,2% del 2011 allo 0,37%. Secondo le sue stime, anche i costi di gestione avrebbero un peso importante, arrivando a incidere per circa il 50%.

Tra i casi recenti di calciatori che hanno avuto difficoltà nell’accedere al fondo c’è Emiliano Viviano. L’ex portiere aveva chiesto di poter consultare i bilanci per verificare che le somme ricevute fossero corrette. La richiesta non è stata accolta dal Fondo, che è un’associazione senza scopo di lucro e ha quindi una propria autonomia statutaria con obblighi limitati di pubblicazione dei documenti.