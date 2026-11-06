Il candidato Premier in Spagna: ci ritireremo dai Mondiali 2030 se il Marocco avrà la finale

E, come riporta il New York Times-The Athletic, proprio il rapporto ai minimi termini fra Spagna e Marocco è entrato a gamba tesa nella situazione. Citando la crisi umanitaria di Ceuta , il candidato a primo ministro del Partido Popular , il principale partito del centro-destra-spagnolo, Alberto Nunez Feijoo , ha promesso di ritirare la candidatura spagnola nel caso la finale dei torneo iridato fosse assegnata al Marocco . Ovviamente si tratta di una ipotesi che potrebbe concretizzarsi solamente se il centrodestra vincesse le prossime elezioni in Spagna, in programma per il 29 novembre.

I Mondiali 2030 entrano definitivamente nel dibattito politico spagnolo . In vista delle elezioni dopo le dimissioni del primo ministro Pedro Sanchez , la campagna elettorale ha toccato anche il tema relativo al torneo iridato che il paese iberico si appresta a ospitare insieme a Portogallo e Marocco .

La decisione su quale stadio ospiterà la finale dei Mondiali 2030 non è stata ancora presa dalla FIFA, ma in lizza ci sono i rinnovati Santiago Bernabeu e Camp Nou (il primo sembra favorito) e il nuovo stadio a Casablanca (in costruzione). Il torneo, comunque, vedrà protagonisti ben più impianti spagnoli: saranno 11 gli stadi in Spagna a ospitare le partite del torneo, sei in Marocco e solamente tre in Portogallo.

Il nuovo Hassan II Stadium a Casablanca, in Marocco, prevede una capienza di 115.000 spettatori, più dei 105mila del Camp Nou (quando sarà definitivamente aperto nella sua totalità al pubblico) e degli 83mila del Bernabeu. Proprio per queste differenze la candidatura dell’impianto marocchino non è assolutamente da scartare a priori.