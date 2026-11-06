Il candidato Premier in Spagna: ci ritireremo dai Mondiali 2030 se il Marocco avrà la finale

I Mondiali 2030 entrano definitivamente nel dibattito politico spagnolo. In vista delle elezioni dopo le dimissioni del primo ministro Pedro Sanchez, la campagna elettorale ha toccato anche il tema relativo al torneo iridato che il paese iberico si appresta a ospitare insieme a Portogallo e Marocco.
E, come riporta il New York Times-The Athletic, proprio il rapporto ai minimi termini fra Spagna e Marocco è entrato a gamba tesa nella situazione. Citando la crisi umanitaria di Ceuta, il candidato a primo ministro del Partido Popular, il principale partito del centro-destra-spagnolo, Alberto Nunez Feijoo, ha promesso di ritirare la candidatura spagnola nel caso la finale dei torneo iridato fosse assegnata al Marocco. Ovviamente si tratta di una ipotesi che potrebbe concretizzarsi solamente se il centrodestra vincesse le prossime elezioni in Spagna, in programma per il 29 novembre.
La decisione su quale stadio ospiterà la finale dei Mondiali 2030 non è stata ancora presa dalla FIFA, ma in lizza ci sono i rinnovati Santiago Bernabeu e Camp Nou (il primo sembra favorito) e il nuovo stadio a Casablanca (in costruzione). Il torneo, comunque, vedrà protagonisti ben più impianti spagnoli: saranno 11 gli stadi in Spagna a ospitare le partite del torneo, sei in Marocco e solamente tre in Portogallo.
Il nuovo Hassan II Stadium a Casablanca, in Marocco, prevede una capienza di 115.000 spettatori, più dei 105mila del Camp Nou (quando sarà definitivamente aperto nella sua totalità al pubblico) e degli 83mila del Bernabeu. Proprio per queste differenze la candidatura dell’impianto marocchino non è assolutamente da scartare a priori.
Il candidato Feijoo ha sottolineato che Spagna e Portogallo erano i Paesi inizialmente scelti come co-organizzatori, mentre il Marocco sarebbe stato «successivamente invitato», aggiungendo che la Spagna avrebbe maggiori titoli per ospitare la finale anche in virtù del fatto di essere attualmente campione del mondo sia nel calcio maschile sia in quello femminile.
«Se la Spagna non ospiterà la finale, non dovrebbe partecipare all’organizzazione del torneo», ha quindi dichiarato Freijoo. E, infine, quando al candidato del PP è stato chiesto se, qualora diventasse presidente del governo, si farebbe promotore del ritiro della Spagna dall’organizzazione congiunta dei Mondiali nel caso in cui la finale venisse assegnata al Marocco, ha risposto: «Sì».