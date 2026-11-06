Serie B, la sfida Ascoli-Palermo sarà visibile gratuitamente su DAZN

La Serie B torna in campo e su DAZN sarà possibile seguire gratuitamente il match Ascoli-Palermo. L’appuntamento è per oggi venerdì 6 novembre alle 20:00 quando allo stadio Cino e Lillo Del Duca andrà in scena il derby ligure valido per l’undicesima giornata di Serie BKT.

L’Ascoli arriva alla sfida dopo un buon inizio di stagione, che lo vede al terzo posto in classifica con 19 punti. I marchigiani sono reduci da due vittorie e un pareggio e puntano a sfruttare il fattore campo per avvicinarsi alla prima posizione. Anche il Palermo ha iniziato molto bene il campionato: i rosanero sono primi in classifica con 26 punti e ancora imbattuti, con otto vittorie e due pareggi. La squadra di Filippo Inzaghi vuole proseguire il proprio percorso positivo e consolidare il primato.