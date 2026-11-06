Serie B, la sfida Ascoli-Palermo sarà visibile gratuitamente su DAZN

La Serie B torna in campo e su DAZN sarà possibile seguire gratuitamente il match Ascoli-Palermo. L’appuntamento è per oggi venerdì 6 novembre alle 20:00 quando allo stadio Cino e Lillo Del Duca andrà in scena il derby ligure valido per l’undicesima giornata di Serie BKT.
L’Ascoli arriva alla sfida dopo un buon inizio di stagione, che lo vede al terzo posto in classifica con 19 punti. I marchigiani sono reduci da due vittorie e un pareggio e puntano a sfruttare il fattore campo per avvicinarsi alla prima posizione. Anche il Palermo ha iniziato molto bene il campionato: i rosanero sono primi in classifica con 26 punti e ancora imbattuti, con otto vittorie e due pareggi. La squadra di Filippo Inzaghi vuole proseguire il proprio percorso positivo e consolidare il primato.
I tifosi che non sono ancora abbonati a DAZN potranno seguire facilmente la partita in modalità gratuita andando sul sito della piattaforma di sport in streaming e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in home page, registrarsi gratuitamente con mail, nome e cognome.
Ascoli Palermo in streaming gratis – Le soluzioni per seguire la Serie B
Disponibile tutta su DAZN, per seguire la Serie BKT basterà attivare il nuovo pacchetto Goal Pass:
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Sottoscrivendo il pacchetto Goal Pass, oltre ai match del campionato di Serie BKT, gli appassionati avranno accesso anche alle 3 partite di Serie A Enilive in co-esclusiva per ogni turno, tra cui almeno 4 big match su 20 di Serie A, tutti gli highlights delle 38 giornate di Serie A Enilive, LALIGA EA SPORTS, il meglio della Liga Portugal Betclic, il calcio femminile con la Serie A Femminile eBay e la UEFA Women’s Champions League.