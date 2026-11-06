DAZN Full, tutti i big match di Serie A a partire da 29,99 euro al mese

Battere il Napoli in casa non è un’impresa semplice per nessuno. Ma la Lazio guidata da Gennaro Gattuso sta sorprendendo tutti e le imprese straordinarie stanno diventando ordinarie per i biancocelesti che guidano la classifica di Serie A.

A tallonare gli uomini di Gattuso ci sono quelli di Chivu, ossia i nerazzurri che si trovano nel ruolo, per le abitudini interiste degli ultimi anni a dir poco inedito, degli inseguitori.

L’Inter è impegnato nella difficilissima sfida contro il Como, squadra che in Champions ha appena firmato una vittoria per 9-1.

Due big match a cui si aggiungono numerose alte sfide come quella della Juventus in casa della Fiorentina o della Roma chiamata a superare l’insidioso Sassuolo per restare attaccata alla vetta.

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