DAZN Full, tutti i big match di Serie A a partire da 29,99 euro al mese

Battere il Napoli in casa non è un’impresa semplice per nessuno. Ma la Lazio guidata da Gennaro Gattuso sta sorprendendo tutti e le imprese straordinarie stanno diventando ordinarie per i biancocelesti che guidano la classifica di Serie A.
A tallonare gli uomini di Gattuso ci sono quelli di Chivu, ossia i nerazzurri che si trovano nel ruolo, per le abitudini interiste degli ultimi anni a dir poco inedito, degli inseguitori.
L’Inter è impegnato nella difficilissima sfida contro il Como, squadra che in Champions ha appena firmato una vittoria per 9-1.
Due big match a cui si aggiungono numerose alte sfide come quella della Juventus in casa della Fiorentina o della Roma chiamata a superare l’insidioso Sassuolo per restare attaccata alla vetta.
L’undicesima giornata di Serie A si preannuncia così ricca di emozioni e colpi di scena ed è per questa ragione che DAZN ha deciso di rilanciare la promo con prezzi scontati fino a domenica 8 novembre.
L’offerta (clicca qui per i dettagli) prevede due formule di abbonamento DAZN Full, entrambe a un prezzo promozionale rispetto al listino: quella annuale con pagamento mensile e quella mensile, per chi preferisce una soluzione senza impegno di un anno.
DAZN Full nuova offerta: il pricing della promo
La promozione DAZN Full è valida fino all’8 novembre compreso e permette di accedere all’offerta sportiva della piattaforma a un costo ridotto. Nel dettaglio:
- DAZN Full annuale con pagamento mensile: 29,99 euro al mese per 12 mesi, con un impegno annuale. Il prezzo standard è di 36,99 euro al mese: il risparmio complessivo è di 84 euro, pari a circa il 19%.
- DAZN Full mensile: 39,99 euro al mese, con possibilità di disdetta secondo le condizioni previste e un preavviso di 30 giorni. Il prezzo standard è di 46,99 euro al mese, con uno sconto di circa il 15%.
La formula annuale è quella che consente di ottenere il maggiore risparmio. Nell’arco dei 12 mesi il costo promozionale è di 359,88 euro, contro i 479,88 euro della formula mensile al prezzo scontato.
DAZN Full, tutta la Serie A e non solo
Con DAZN Full è possibile seguire tutte le 380 partite di Serie A, con 10 incontri per ogni giornata, oltre al campionato di Serie BKT e a una selezione di competizioni calcistiche internazionali.
L’offerta comprende anche altri sport, tra cui il volley: dalla SuperLega Credem Banca maschile alla Serie A1 femminile, passando per le principali competizioni nazionali e internazionali, come la CEV Champions League, la Volleyball Nations League e il Mondiale per Club.
L’abbonamento consente inoltre la visione su due dispositivi in contemporanea, secondo le condizioni previste dal piano.
DAZN Full nuova offerta: come attivarla
La promozione è disponibile fino a domenica 8 novembre compreso. Per sottoscrivere l’abbonamento e consultare le condizioni dell’offerta è possibile visitare il sito ufficiale di DAZN.
Un’occasione per seguire la Serie A e gli altri grandi appuntamenti sportivi della stagione, approfittando di un prezzo promozionale che scade alla mezzanotte di domenica.
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