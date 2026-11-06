L’Inter annuncia un nuovo ingresso nella propria area sportiva. Dal 5 novembre 2026, Simone Lo Schiavo è ufficialmente il nuovo Director of Football Development del club nerazzurro. Il dirigente lavorerà a diretto riporto del Chief Football Officer Dario Baccin, nell’ambito della riorganizzazione della struttura sportiva della società dopo l’addio di Piero Ausilio. Lo Schiavo arriva a Milano dopo aver maturato diverse esperienze nel calcio italiano, costruendo il proprio percorso professionale soprattutto nell’ambito dello scouting, della ricerca di giovani talenti e dello sviluppo dei settori giovanili. Un profilo che l’Inter ha scelto per rafforzare la propria organizzazione sportiva, con particolare attenzione all’individuazione e alla valorizzazione dei calciatori.

Chi è Simone Lo Schiavo: la carriera del nuovo dirigente dell’Inter Nato a Tropea, in Calabria, il 25 ottobre 1985, Simone Lo Schiavo ha 41 anni ed è laureato in Giurisprudenza. Prima di intraprendere definitivamente la carriera dirigenziale nel calcio, ha esercitato anche la professione di avvocato. La sua prima esperienza significativa nel mondo del calcio professionistico risale al 2017, quando diventa direttore sportivo della Vibonese. Con il club calabrese contribuisce alla promozione dalla Serie D alla Serie C, arrivata al termine della stagione 2017/18, e alle successive due salvezze tra i professionisti. Un percorso che gli consente di mettersi in evidenza e attirare l’attenzione di società di categorie superiori. Simone Lo Schiavo (Foto: LinkedIn) Nel 2020 arriva infatti la chiamata della Roma, dove assume inizialmente l’incarico di Direttore dell’Area Scouting. Successivamente diventa Coordinatore tecnico del Settore Giovanile, occupandosi in particolare delle formazioni Primavera, Under 18 e Under 17. Durante l’esperienza nella Capitale si distingue per il lavoro nell’individuazione di giovani calciatori, contribuendo alla scoperta e all’inserimento nel sistema giallorosso di diversi prospetti. Tra i nomi associati alla sua attività figurano Felix Afena-Gyan, attaccante ghanese successivamente lanciato in prima squadra da José Mourinho, e Benjamin Tahirovic, centrocampista poi ceduto all’Ajax. Tra gli altri talenti individuati attraverso l’attività di scouting della Roma in quel periodo figurano anche Cristian Volpato, Joao Costa e Alessandro Romano. Conclusa l’esperienza giallorossa, nel 2022 Lo Schiavo passa alla Salernitana, dove ricopre il ruolo di Responsabile Scouting, lavorando nell’area sportiva guidata da Morgan De Sanctis. Durante la parentesi campana partecipa all’attività di individuazione dei profili per rafforzare la rosa della prima squadra, in una fase in cui il club è impegnato nel consolidamento della propria presenza in Serie A. Nel 2024 arriva quindi il trasferimento al Palermo, società controllata dal City Football Group, dove entra a far parte dell’Area Scouting. L’esperienza nel club siciliano gli consente di lavorare all’interno di una struttura inserita in un’organizzazione calcistica internazionale, prima della chiamata dell’Inter nell’autunno del 2026.