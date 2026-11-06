Eventi sportivi 6-12 novembre: la Serie A va alla sosta con il vertice in campo, poi tocca alla Nazionale

Prima della sosta per le nazionali la Serie A manda la capolista al Maradona. Domenica a mezzogiorno e mezzo la Lazio di Gattuso, prima a 28 punti con sei vittorie di fila, va al Maradona da un Napoli che a Porto ne ha presi quattro e ha l’infermeria piena. Alle 18 l’Inter, seconda a 25, riceve un Como che in Champions League ha appena segnato nove gol al Lens e che vincendo a San Siro la scavalcherebbe in classifica. Il campionato si ferma poi fino al 21 novembre, mentre giovedì 12 la Nazionale di Mancini affronta la Francia a Milano.
Calcio · Serie A, 11ª giornata · domenica 8 novembre, ore 12.30 · Stadio Diego Armando Maradona, Napoli
Gattuso torna al Maradona da capolista
Ex allenatore del Napoli, Gattuso ritrova il Maradona con una Lazio ancora imbattuta, che dopo nove vittorie e un pareggio ha quattordici punti più degli azzurri. Il Napoli viene da una settimana da dimenticare: il 2-0 subito a Torino dalla Juventus, poi il 4-1 di Porto, chiuso con l’espulsione di Rafa Marín e con il diverbio in campo fra De Bruyne e Lucca. Da venerdì, così, il presidente De Laurentiis ha mandato la squadra in ritiro. Allegri ha perso anche Di Lorenzo e Olivera, oltre allo squalificato Marianucci, mentre Gattuso perde Zaccagni per una lesione al quadricipite ma ritrova Marusic e Rovella.
Nonostante il distacco in classifica, i principali siti di scommesse legali danno favorito il Napoli: SNAI offre il Napoli a 2.25*, il pareggio a 3.40 e la Lazio a 2.90, mentre GoldBet alza il colpo esterno a 3.00. Dalla parte dei biancocelesti c’è la storia recente, perché la Lazio ha vinto le ultime quattro trasferte al Maradona; a frenarli, semmai, è il bilancio fra i due allenatori, visto che in cinque incroci Gattuso non ha mai battuto Allegri.
Calcio · Serie A, 11ª giornata · domenica 8 novembre, ore 18 · Stadio San Siro, Milano
Il Como dei nove gol di Lens cerca il sorpasso
Il 9-1 di mercoledì sul campo del Lens, che secondo la UEFA è la vittoria in trasferta più larga nella storia della Champions League ed eguaglia il record di scarto della competizione, ha portato il Como al quarto posto della fase campionato. In Serie A la squadra di Fabregas è quarta a 23, a due lunghezze dall’Inter, viene da quattro vittorie consecutive e ha la miglior difesa del torneo insieme alla Lazio, con otto reti subite. Chivu, dal canto suo, ha risposto al derby perso 3-1 con il 3-0 di Rotterdam sul Feyenoord, lo stesso campo dove tre settimane prima il Como era caduto 3-2.
Planetwin365 offre l’Inter a 1.85, il pareggio a 4.00 e il Como a 3.70, con Eurobet che porta la X a 4.10. A favore dei nerazzurri, oltre al fattore campo, pesano i precedenti fra i due allenatori, con tre vittorie di Chivu, un pareggio e una sola sconfitta contro Fabregas, arrivata quando il tecnico romeno sedeva sulla panchina del Parma. Lautaro tornerà soltanto dopo la sosta. Stones e Jones, invece, dovrebbero rientrare fra i convocati, anche se non hanno ancora i novanta minuti nelle gambe.
Calcio · Nations League, Lega A, 5ª giornata · giovedì 12 novembre, ore 20.45 · Stadio Giuseppe Meazza, Milano
Italia-Francia, a San Siro si decide mezzo girone
Dopo lo 0-2 dell’esordio con il Belgio, l’Italia di Mancini ha raccolto sette punti in tre partite, vincendo due volte con la Turchia e pareggiando 1-1 allo Stade de France. Così ora è seconda nel girone, tre lunghezze dietro la Francia di Zidane e una sopra il Belgio. Ai quarti vanno le prime due, per cui giovedì a San Siro e domenica 15 a Bruxelles si giocano entrambi i posti disponibili. Per la sfida di Milano, secondo la Federcalcio, al 5 novembre erano già stati emessi 57.000 biglietti.
Il pronostico pende comunque verso gli ospiti: Betsson, presente nella guida ai nuovi bookmaker di Calcio e Finanza, propone la Francia a 1.84, il pareggio a 3.70 e l’Italia a 3.90, mentre GoldBet alza il successo azzurro a 4.00. Al Meazza, del resto, gli azzurri non hanno ricordi recenti incoraggianti: un anno fa persero 1-4 con la Norvegia, due anni fa 1-3 proprio contro i francesi. Mancini, che fra i 31 convocati ha chiamato per la prima volta anche Cisse del Milan e Liberali del Como, resta senza Kean e Raspadori in attacco, mentre Zidane annuncerà la sua lista venerdì sera con più di un dubbio in difesa.
Italia, 31 convocati per le sfide con Francia e Belgio: quattro novità per Mancini
MotoGP · GP del Qatar · gara domenica 8 novembre, ore 17 · Lusail International Circuit
A Lusail il primo match point di Márquez
Con la vittoria di Sepang, la settima della stagione, Marc Márquez è salito a 399 punti, 44 in più di Jorge Martín e 67 più di Marco Bezzecchi. Dopo il Qatar resteranno 74 punti da assegnare fra sprint e gare, quindi per prendersi già domenica il decimo titolo mondiale della carriera, uno in più di Valentino Rossi, lo spagnolo della Ducati deve guadagnarne almeno 30 su Martín e 8 su Bezzecchi. Il madrileno dell’Aprilia, dopo la frattura del radio destro rimediata in Australia, ha provato a rientrare a Sepang, salvo fermarsi dopo le prove libere, e a Lusail ci riprova dopo la visita medica di venerdì. In griglia, intanto, mancheranno le Yamaha, che hanno rinunciato alla trasferta.
Sul vincente della gara SNAI e Sisal propongono gli stessi valori: Márquez a 1.85, Bezzecchi a 2.50 e Ogura a 7.50, mentre Martín, ancora alle prese con il polso, sale a 25.00. Lusail, lo ha ammesso lo stesso Márquez alla vigilia, non è fra le sue piste preferite, anche se nelle ultime quattro edizioni sotto i riflettori ha sempre vinto una Ducati. Sprint e gara partono entrambe alle 17.
Formula 1 · GP di San Paolo · gara domenica 8 novembre, ore 18 · Autódromo José Carlos Pace, Interlagos
Antonelli a Interlagos, la prima da campione del mondo
A Città del Messico il terzo posto ha consegnato a Kimi Antonelli il titolo a vent’anni, il più giovane nella storia della Formula 1. Ora il pilota della Mercedes arriva a Interlagos, sulla pista di Ayrton Senna, l’idolo a cui ha dedicato il numero 12 che terrà anche da campione. Alle sue spalle resta aperta la corsa al secondo posto, con Verstappen avanti di due punti su Hamilton e di undici su Russell, mentre la Mercedes deve ancora chiudere il titolo costruttori sulla Ferrari, che insegue a 126 punti.
Nemmeno da campione, però, Antonelli parte favorito: SNAI lo paga 3.50 contro il 2.50 di Verstappen, mentre Sportium stringe la forbice a 2.25 per l’olandese e 3.20 per l’italiano. Leclerc e Hamilton stanno entrambi a 7.50 su SNAI. Sul risultato può pesare anche la gomma, perché Pirelli ha portato a San Paolo una gamma di mescole più morbida del 2025 su un asfalto rifatto in parte, con la pioggia possibile nel fine settimana. Le qualifiche sono in programma sabato alle 19 italiane; in griglia debutterà anche il brasiliano Rafael Câmara, chiamato dalla Haas al posto di Ocon.
Focus: Roma e Milan, le inseguitrici prima della sosta
Dietro le due sfide d’alta classifica, la Roma di Gasperini prova a non perdere contatto. Terza a 24 punti, ancora imbattuta in campionato e con il miglior attacco della Serie A, 28 gol, ospita sabato alle 20.45 un Sassuolo che ha perso le ultime quattro partite. La sconfitta per 3-2 di martedì a Old Trafford, in Champions, non ha spostato la gerarchia: Sisal paga la Roma 1.30 e gli emiliani a 8.50, con Betsson che sul successo giallorosso scende a 1.29.
Domenica alle 15 tocca invece al Milan di Amorim, quinto a 21 dopo il 3-1 nel derby ma battuto giovedì 2-0 in casa dal Ferencváros in Europa League. A Marassi trova il Genoa di De Rossi, capace a fine ottobre di battere 2-0 la Juventus. SNAI offre i rossoneri a 1.75 e i padroni di casa a 4.75, mentre GoldBet sale a 1.80 sul colpo esterno. In serata il turno si chiude al Franchi con Fiorentina-Juventus, dove la squadra di Spalletti, settima con 17 punti, arriva dal successo sul Napoli e dal 2-1 di giovedì sul campo dell’AZ.
Gli Springboks a Torino, Cobolli verso le Finals
Sabato alle 12.40 l’Allianz Stadium di Torino ospita il test match fra l’Italia del rugby e il Sudafrica campione del mondo, quarta giornata del Nations Championship. Il Masters 1000 di Parigi prosegue invece senza italiani: dopo aver battuto il numero uno Zverev, Musetti si è fermato agli ottavi contro Van Assche, mentre Berrettini ha rinunciato alla sfida con Alcaraz per un dolore al braccio. Dal 15 novembre le ATP Finals di Torino avranno comunque un azzurro, Flavio Cobolli, qualificato per la prima volta, mentre Sinner resterà fuori per il ginocchio.
*Quote rilevate il 6 novembre fra le ore 6.52 e le 8.21 e soggette a variazioni.