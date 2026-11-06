Eventi sportivi 6-12 novembre: la Serie A va alla sosta con il vertice in campo, poi tocca alla Nazionale

Prima della sosta per le nazionali la Serie A manda la capolista al Maradona. Domenica a mezzogiorno e mezzo la Lazio di Gattuso, prima a 28 punti con sei vittorie di fila, va al Maradona da un Napoli che a Porto ne ha presi quattro e ha l’infermeria piena. Alle 18 l’Inter, seconda a 25, riceve un Como che in Champions League ha appena segnato nove gol al Lens e che vincendo a San Siro la scavalcherebbe in classifica. Il campionato si ferma poi fino al 21 novembre, mentre giovedì 12 la Nazionale di Mancini affronta la Francia a Milano. Calcio · Serie A, 11ª giornata · domenica 8 novembre, ore 12.30 · Stadio Diego Armando Maradona, Napoli Gattuso torna al Maradona da capolista Ex allenatore del Napoli, Gattuso ritrova il Maradona con una Lazio ancora imbattuta, che dopo nove vittorie e un pareggio ha quattordici punti più degli azzurri. Il Napoli viene da una settimana da dimenticare: il 2-0 subito a Torino dalla Juventus, poi il 4-1 di Porto, chiuso con l’espulsione di Rafa Marín e con il diverbio in campo fra De Bruyne e Lucca. Da venerdì, così, il presidente De Laurentiis ha mandato la squadra in ritiro. Allegri ha perso anche Di Lorenzo e Olivera, oltre allo squalificato Marianucci, mentre Gattuso perde Zaccagni per una lesione al quadricipite ma ritrova Marusic e Rovella. Nonostante il distacco in classifica, i principali siti di scommesse legali danno favorito il Napoli: SNAI offre il Napoli a 2.25*, il pareggio a 3.40 e la Lazio a 2.90, mentre GoldBet alza il colpo esterno a 3.00. Dalla parte dei biancocelesti c’è la storia recente, perché la Lazio ha vinto le ultime quattro trasferte al Maradona; a frenarli, semmai, è il bilancio fra i due allenatori, visto che in cinque incroci Gattuso non ha mai battuto Allegri.

Calcio · Serie A, 11ª giornata · domenica 8 novembre, ore 18 · Stadio San Siro, Milano Il Como dei nove gol di Lens cerca il sorpasso Il 9-1 di mercoledì sul campo del Lens, che secondo la UEFA è la vittoria in trasferta più larga nella storia della Champions League ed eguaglia il record di scarto della competizione, ha portato il Como al quarto posto della fase campionato. In Serie A la squadra di Fabregas è quarta a 23, a due lunghezze dall’Inter, viene da quattro vittorie consecutive e ha la miglior difesa del torneo insieme alla Lazio, con otto reti subite. Chivu, dal canto suo, ha risposto al derby perso 3-1 con il 3-0 di Rotterdam sul Feyenoord, lo stesso campo dove tre settimane prima il Como era caduto 3-2. Planetwin365 offre l’Inter a 1.85, il pareggio a 4.00 e il Como a 3.70, con Eurobet che porta la X a 4.10. A favore dei nerazzurri, oltre al fattore campo, pesano i precedenti fra i due allenatori, con tre vittorie di Chivu, un pareggio e una sola sconfitta contro Fabregas, arrivata quando il tecnico romeno sedeva sulla panchina del Parma. Lautaro tornerà soltanto dopo la sosta. Stones e Jones, invece, dovrebbero rientrare fra i convocati, anche se non hanno ancora i novanta minuti nelle gambe. Calcio · Nations League, Lega A, 5ª giornata · giovedì 12 novembre, ore 20.45 · Stadio Giuseppe Meazza, Milano Italia-Francia, a San Siro si decide mezzo girone Dopo lo 0-2 dell’esordio con il Belgio, l’Italia di Mancini ha raccolto sette punti in tre partite, vincendo due volte con la Turchia e pareggiando 1-1 allo Stade de France. Così ora è seconda nel girone, tre lunghezze dietro la Francia di Zidane e una sopra il Belgio. Ai quarti vanno le prime due, per cui giovedì a San Siro e domenica 15 a Bruxelles si giocano entrambi i posti disponibili. Per la sfida di Milano, secondo la Federcalcio, al 5 novembre erano già stati emessi 57.000 biglietti. Il pronostico pende comunque verso gli ospiti: Betsson, presente nella guida ai nuovi bookmaker di Calcio e Finanza, propone la Francia a 1.84, il pareggio a 3.70 e l’Italia a 3.90, mentre GoldBet alza il successo azzurro a 4.00. Al Meazza, del resto, gli azzurri non hanno ricordi recenti incoraggianti: un anno fa persero 1-4 con la Norvegia, due anni fa 1-3 proprio contro i francesi. Mancini, che fra i 31 convocati ha chiamato per la prima volta anche Cisse del Milan e Liberali del Como, resta senza Kean e Raspadori in attacco, mentre Zidane annuncerà la sua lista venerdì sera con più di un dubbio in difesa.