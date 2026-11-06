L'Atalanta fatica anche in Conference: comunque il pari con il Kairat fa salire i ricavi UEFA

L’Atalanta di Maurizio Sarri prosegue il proprio percorso nella UEFA Conference League dopo aver conquistato l’accesso alla League Phase ai playoff contro l’Hapoel Tel Aviv. La Dea ha iniziato il proprio percorso con una vittoria per 3-1 contro il Pafos, prima di incassare una sconfitta per 2-0 sul campo dell’Ajax. Nell’ultimo appuntamento invece è arrivato un pareggio per 1-1 contro il Kairat Almaty.

Il pareggio contro il Kairat al giro di boa della Conference League, porta in dote non solo un punto da aggiungere alla classifica generale, ma anche un premio in denaro per la società bergamasca. Ma a quanto ammontano gli incassi per l’Atalanta dalla terza competizione europea? Calcio e Finanza ha stimato i ricavi dell’Atalanta dalla partecipazione alla Conference League e seguirà la crescita dei premi man mano che la competizione andrà avanti: una cifra che potrà aumentare ulteriormente in base ai risultati ottenuti dalla squadra nel corso della stagione europea.