A quasi 100 giorni dalla sua nomina a presidente del Club Italia, Claudio Ranieri ha rilasciato un’intervista Sky durante la quale si è espresso sul futuro del calcio giovanile italiano, annunciando il lancio di un nuovo progetto pilota. L’obiettivo è partire dai bambini e migliorare il percorso che porta i giovani calciatori al professionismo.
«Dai primi di gennaio fino a giugno partiremo con un progetto pilota: vedremo se va migliorato, per poi applicarlo a partire dalla prossima stagione», ha spiegato Ranieri. Le due principali aree di intervento riguardano i bambini dai 5 ai 13 anni e il passaggio dalla Primavera al calcio professionistico, un salto che ancora oggi blocca molti giocatori e che fa da vero e proprio imbuto.
Avvalendosi della collaborazione di Gianfranco Zola e Maurizio Viscidi e dopo aver incontrato tutte le componenti, Ranieri ha spiegato quali sono le basi del progetto: «Dobbiamo creare percorsi psicopedagogici, per fasce d’età, non bastano i maestri di calcio: e tornare a formare maestri che mettano al centro il bambino. Oggi gli allenatori dei settori giovanili sono molto bravi, ma prediligono la tattica, puntano a vincere i campionati per fare un salto di categoria personale. Ma a essere importanti sono i bambini: loro sono al centro, non bisogna vietar loro il dribbling, anzi deve essergli insegnato tutto: il tiro, lo stop, la conduzione palla….Poi, col crescere degli anni, si passa alla tattica di reparto e poi ancora alla tattica di squadra».
Ranieri ha raccontato di essersi ispirato alla crescita del tennis e al modello francese di Clairefontaine, una delle dodici accademie “d’élite” situate in Francia e supervisionate dalla Federazione calcistica francese: «Ho parlato con un maestro che stava facendo l’ultimo step, per allenare anche i Sinner». Sul modello francese ha aggiunto: «Ho lavorato con Cristian Damiano, che con Houllier l’ha fondata: formava i tecnici, che poi andavano nei vari distretti. E li girava tutti, per vedere se applicavano la teoria insegnata loro».
Il presidente del Club Italia ritiene inoltre che in Primavera si debba giocare fino ai 18 anni. Ha poi lanciato l’idea di una sorta di «decreto crescita» per i giovani, proponendo di estendere alla Serie B i premi per il minutaggio già previsti in Serie C. Sulla contesa elettorale tra Malagò e Galliani per la presidenza della FIGC, Ranieri ha preferito non intervenire: «Ho parlato solo con Malagò, sono uomo di campo, di altre cose non mi voglio occupare».
Infine, ha lanciato un appello alle istituzioni per il futuro del calcio italiano: «Solo noi non possiamo farlo: istituzioni e Governo devono fare qualcosa».