«Dai primi di gennaio fino a giugno partiremo con un progetto pilota: vedremo se va migliorato, per poi applicarlo a partire dalla prossima stagione », ha spiegato Ranieri. Le due principali aree di intervento riguardano i bambini dai 5 ai 13 anni e il passaggio dalla Primavera al calcio professionistico, un salto che ancora oggi blocca molti giocatori e che fa da vero e proprio imbuto.

A quasi 100 giorni dalla sua nomina a presidente del Club Italia , Claudio Ranieri ha rilasciato un’intervista Sky durante la quale si è espresso sul futuro del calcio giovanile italiano, annunciando il lancio di un nuovo progetto pilota. L’obiettivo è partire dai bambini e migliorare il percorso che porta i giovani calciatori al professionismo.

Avvalendosi della collaborazione di Gianfranco Zola e Maurizio Viscidi e dopo aver incontrato tutte le componenti, Ranieri ha spiegato quali sono le basi del progetto: «Dobbiamo creare percorsi psicopedagogici, per fasce d’età, non bastano i maestri di calcio: e tornare a formare maestri che mettano al centro il bambino. Oggi gli allenatori dei settori giovanili sono molto bravi, ma prediligono la tattica, puntano a vincere i campionati per fare un salto di categoria personale. Ma a essere importanti sono i bambini: loro sono al centro, non bisogna vietar loro il dribbling, anzi deve essergli insegnato tutto: il tiro, lo stop, la conduzione palla….Poi, col crescere degli anni, si passa alla tattica di reparto e poi ancora alla tattica di squadra».

Ranieri ha raccontato di essersi ispirato alla crescita del tennis e al modello francese di Clairefontaine, una delle dodici accademie “d’élite” situate in Francia e supervisionate dalla Federazione calcistica francese: «Ho parlato con un maestro che stava facendo l’ultimo step, per allenare anche i Sinner». Sul modello francese ha aggiunto: «Ho lavorato con Cristian Damiano, che con Houllier l’ha fondata: formava i tecnici, che poi andavano nei vari distretti. E li girava tutti, per vedere se applicavano la teoria insegnata loro».