Il programma di Malagò per la FIGC: 22 punti tra riforme e nuovi obiettivi

Dopo aver presentato la propria candidatura in vista delle elezioni FIGC del 14 dicembre, Giovanni Malagò ha proposto anche il suo programma elettorale qualora fosse nominato nuovamente presidente federale.

Come riporta l’ANSA, sono due i punti fondamentali del programma dell’ex numero uno di CONI e FIGC: riforme – già avviate nelle poche settimane in cui Malagò è stato in carica come presidente federali – e impegni da portare a compimento.