Como da record in Champions: battuto anche il Lens e i premi UEFA volano

Una notte da sogno che continua ormai da settimane per il Como in Champions League. Dopo la vittoria illustre in casa contro il Manchester United la formazione di Cesc Fabregas si regala una serata storica vincendo per ben 9-1 in casa dei francesi del Lens.

Tre punti che permettono ai lariani di continuare ottimamente il proprio percorso nella competizione UEFA guardando con ottimismo alle prossime partite, vista soprattutto l’attuale quarta posizione in classifica generale, dietro solamente a PSG e Real Madrid (uniche a punteggio pieno), all’Arsenal e davanti al Barcellona per la differenza reti. Da qui l’importanza della goleada di Lens. E mentre tifosi e squadra festeggiano per i risultati, la società comasca continua a vedere il proprio tesoretto relativo ai ricavi UEFA crescere.