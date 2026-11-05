In passato Lotito aveva avuto un peso significativo all’interno della Lega Serie A, ma il suo ruolo si è progressivamente ridimensionato. Secondo il quotidiano, il presidente biancoceleste si sarebbe ritrovato isolato soprattutto dopo la frattura con alcuni club, in particolare Inter e Atalanta, che si sono schierati su posizioni differenti rispetto alle sue.

Il prossimo passaggio sarà quindi la ricerca dei consensi necessari in vista del 14 dicembre, quando è previsto l’appuntamento elettorale. In questa fase Lotito potrebbe avere bisogno proprio del sostegno di quelle società che avevano contribuito all’elezione di Malagò, nonostante le distanze emerse negli ultimi mesi. Quattro mesi fa erano stati 21 i candidati per i 20 posti disponibili in Consiglio federale. In quell’occasione Lotito era rimasto fuori dalla corsa, anche a causa della mancata presentazione della documentazione entro i termini previsti.

Adesso lo scenario potrebbe cambiare. Oltre ai rappresentanti di Inter e Udinese, rispettivamente Giuseppe Marotta e Stefano Campoccia, e a Giorgio Chiellini della Juventus, tra i possibili consiglieri potrebbe esserci nuovamente Lotito. Il presidente della Lazio sarebbe stato coinvolto insieme a Saverio Sticchi Damiani del Lecce, indicato come uno dei principali sostenitori di Malagò.