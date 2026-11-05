Lotito punta a tornare in FIGC: il patron della Lazio cerca il sostegno dei club di Serie A

Claudio Lotito punta a tornare nel Consiglio federale della FIGC. Il presidente della Lazio, che non ne fa parte da due anni, avrebbe deciso di candidarsi nuovamente per ottenere un ruolo nella governance del calcio italiano. Un obiettivo che, tuttavia, richiederà il sostegno di una parte dei club di Serie A, in un contesto profondamente cambiato rispetto al passato.
È quanto ricostruisce Il Corriere dello Sport, secondo cui il senatore di Forza Italia starebbe cercando una sponda tra le società della massima serie per tornare a incidere dall’interno sulle decisioni federali. La candidatura arriverebbe in un momento particolarmente delicato, segnato dai nuovi equilibri emersi dopo l’elezione di Giovanni Malagò alla presidenza della FIGC.
In passato Lotito aveva avuto un peso significativo all’interno della Lega Serie A, ma il suo ruolo si è progressivamente ridimensionato. Secondo il quotidiano, il presidente biancoceleste si sarebbe ritrovato isolato soprattutto dopo la frattura con alcuni club, in particolare Inter e Atalanta, che si sono schierati su posizioni differenti rispetto alle sue.
Il prossimo passaggio sarà quindi la ricerca dei consensi necessari in vista del 14 dicembre, quando è previsto l’appuntamento elettorale. In questa fase Lotito potrebbe avere bisogno proprio del sostegno di quelle società che avevano contribuito all’elezione di Malagò, nonostante le distanze emerse negli ultimi mesi. Quattro mesi fa erano stati 21 i candidati per i 20 posti disponibili in Consiglio federale. In quell’occasione Lotito era rimasto fuori dalla corsa, anche a causa della mancata presentazione della documentazione entro i termini previsti.
Adesso lo scenario potrebbe cambiare. Oltre ai rappresentanti di Inter e Udinese, rispettivamente Giuseppe Marotta e Stefano Campoccia, e a Giorgio Chiellini della Juventus, tra i possibili consiglieri potrebbe esserci nuovamente Lotito. Il presidente della Lazio sarebbe stato coinvolto insieme a Saverio Sticchi Damiani del Lecce, indicato come uno dei principali sostenitori di Malagò.
Sul fronte politico, il senatore potrebbe inoltre contare sul sostegno di alcuni ambienti di Forza Italia, mentre resta da capire quale posizione assumeranno le diverse componenti della Lega Serie A. La scelta dei rappresentanti in Consiglio federale dipende infatti dagli equilibri tra i club e dalle intese che matureranno nelle prossime settimane.
Intanto, il quadro federale resta in movimento. Dopo aver conquistato la maggioranza in Assemblea, Malagò deve fare i conti con le iniziative dei club delle categorie inferiori. Lega Pro e Lega Nazionale Dilettanti, che insieme rappresentano il 52% del peso assembleare, avrebbero già avviato i primi contatti.