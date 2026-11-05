Un mandato di due anni per accelerare il rilancio del calcio italiano, intervenendo sui principali nodi strutturali del sistema: dalla valorizzazione dei giovani alla sostenibilità economica dei club, passando per il rinnovamento degli stadi e la crescita dei ricavi. Sono questi gli obiettivi al centro del programma con cui Adriano Galliani si candida alla presidenza della FIGC, proponendo uno «sprint di 2 anni» per rendere il movimento calcistico nazionale «più competitivo, sostenibile e moderno».

Il documento, di cui ha preso visione l’ANSA, si compone di 60 pagine suddivise in 18 punti e individua una serie di interventi prioritari sui quali concentrare l’azione federale. Una proposta che punta a ottenere risultati concreti in tempi relativamente brevi, pur riconoscendo che molte delle criticità del calcio italiano richiederanno interventi di più lungo periodo.