La firma del Genoa che ha salvato la candidatura di Malagò

Scaduto il termine per le candidature a prossimo presidente FIGC è scoppiato il caso Genoa. Il tutto nasce dalle documentazioni presentate da Giovanni Malagò e Adriano Galliani. Infatti, entrambi i candidati hanno allegato alla propria candidatura la delega firmata dalla società rossoblù: quella del patron Dan Sucu a sostegno di Malagò, mentre quella dell’amministratore delegato Andres Blazquez accompagnava la documentazione fornita dall’ex dirigente di Milan e Monza.

Una questione non di poca rilevanza, soprattutto per quanto riguarda la candidatura di Malagò. Infatti, se Galliani ha l’appoggio di due componenti come Assocalciatori e Assoallenatori – più club di Serie A come Atalanta, Como e Inter – l’attuale commissario FIGC ha come unica componente a sostegno proprio la Lega Calcio Serie A grazie alle 11 firme raccolte. Ma fra queste c’è quella contesa del Genoa, che se venisse meno farebbe mancare l’appoggio del massimo campionato a Malagò, visto che questo si ottiene esclusivamente con la maggioranza dei club dalla propria parte, condizione raggiunta dal commissario federale proprio con la delega del club rossoblù firmata dal patron Sucu. E se questo accadesse, ecco che la candidatura sarebbe da considerasi non valida, vista la mancanza di una componente ad appoggiarla.