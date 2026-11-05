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La firma del Genoa che ha salvato la candidatura di Malagò

Sia il commissario FIGC che Adriano Galliani hanno presentato nella propria documentazione una delega firmata dal club rossoblù.

Di
Luca Cosentini
Governance
Onefootball
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Giovanni Malagò (Foto: Andrea Staccioli / Insidefoto)

Scaduto il termine per le candidature a prossimo presidente FIGC è scoppiato il caso Genoa. Il tutto nasce dalle documentazioni presentate da Giovanni Malagò e Adriano Galliani. Infatti, entrambi i candidati hanno allegato alla propria candidatura la delega firmata dalla società rossoblù: quella del patron Dan Sucu a sostegno di Malagò, mentre quella dell’amministratore delegato Andres Blazquez accompagnava la documentazione fornita dall’ex dirigente di Milan e Monza.

Una questione non di poca rilevanza, soprattutto per quanto riguarda la candidatura di Malagò. Infatti, se Galliani ha l’appoggio di due componenti come Assocalciatori e Assoallenatori – più club di Serie A come Atalanta, Como e Inter – l’attuale commissario FIGC ha come unica componente a sostegno proprio la Lega Calcio Serie A grazie alle 11 firme raccolte. Ma fra queste c’è quella contesa del Genoa, che se venisse meno farebbe mancare l’appoggio del massimo campionato a Malagò, visto che questo si ottiene esclusivamente con la maggioranza dei club dalla propria parte, condizione raggiunta dal commissario federale proprio con la delega del club rossoblù firmata dal patron Sucu. E se questo accadesse, ecco che la candidatura sarebbe da considerasi non valida, vista la mancanza di una componente ad appoggiarla.

Calcio e Finanza

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