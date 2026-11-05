Presunta estorsione ai danni di Fagioli: indagato anche il cantante e dj Ludwig

Nicolò Fagioli sarebbe stato vittima di una presunta estorsione da 40mila euro. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, sono cinque le persone finite sotto indagine nell’ambito di un filone dell’inchiesta della Procura di Roma, che riguarda una presunta estorsione ai danni del centrocampista della Fiorentina. Tra gli indagati c’è anche Ludovico Franchitti, meglio conosciuto come Ludwig, un cantante, dj e produttore discografico italiano. L’indagine è coordinata dai pubblici ministeri Daria Monsurrò e Silvia Sereni. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il 25enne avrebbe costretto Fagioli a consegnargli 40mila euro, minacciando di rendere pubbliche alcune informazioni sulle sue scommesse. Nei giorni scorsi sono scattate le perquisizioni del telefono e dell’abitazione del cantante.

La vicenda si inserisce nel periodo in cui Fagioli aveva accumulato un debito superiore ai due milioni di euro attraverso il gioco illegale. Una situazione difficile, che non solo lo ha allontanato dal calcio, ma lo ha anche esposto alle pressioni da parte di chi cercava di recuperare i soldi. Il nome di Ludwig era già comparso nelle conversazioni del 2023. In quel periodo, il cantante avrebbe fatto pressione sul calciatore sostenendo di avere alcuni screenshot relativi alle sue presunte scommesse sui falli laterali. Materiale che è ancora al vaglio degli inquirenti. Ludovico Franchitti, in arte Ludwig, è difeso dagli avvocati Gian Maria Nicotera e Francesco Caroleo Grimaldi. Gli altri indagati nell’inchiesta Oltre a Franchitti, sono quattro le persone coinvolte nell’indagine. Tra queste c’è Andrea Petrini, al quale viene contestata l’organizzazione abusiva di scommesse, e Luca Gerilli, ex direttore sportivo dell’Ancona, indagato per presunta estorsione aggravata. Anche un dipendente di un’agenzia di scommesse risulta indagato e ha già respinto le accuse.