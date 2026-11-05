Il Ravenna prepara l'esordio di Ronaldinho e lancia la giornata giallorossa

Ronaldinho è pronto a fare il suo debutto con la maglia del Ravenna in Serie C. L’appuntamento è già stato confermato e sarà in una partita tutt’altro che banale. Infatti, il fenomeno brasiliano tornerà in campo domenica 15 novembre in occasione del derby contro il Forlì.

In virtù di questo attesissimo evento, il Ravenna ha comunicato una novità importante per quanto riguarda i biglietti che saranno messi in vendita a partire da oggi, visto che la partita contro il Forlì, vista una occasione di quesa portata, non sarà inclusa nell’abbonamento sottoscritto dai tifosi a ogni inizio stagione.