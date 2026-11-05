Il Ravenna prepara l'esordio di Ronaldinho e lancia la giornata giallorossa

Ronaldinho è pronto a fare il suo debutto con la maglia del Ravenna in Serie C. L’appuntamento è già stato confermato e sarà in una partita tutt’altro che banale. Infatti, il fenomeno brasiliano tornerà in campo domenica 15 novembre in occasione del derby contro il Forlì.
In virtù di questo attesissimo evento, il Ravenna ha comunicato una novità importante per quanto riguarda i biglietti che saranno messi in vendita a partire da oggi, visto che la partita contro il Forlì, vista una occasione di quesa portata, non sarà inclusa nell’abbonamento sottoscritto dai tifosi a ogni inizio stagione.
Le varie fasi di vendita partono infatti da oggi, giovedì 5 novembre, con questa finestra dedicata agli abbonati «riconoscendo e premiando chi, attraverso la sottoscrizione della tessera stagionale, ha dimostrato attaccamento ai colori giallorossi e fiducia nel progetto della società. Per questo motivo, agli abbonati sarà garantita una prima fase di vendita esclusiva, con tariffe riservate e il diritto di confermare il proprio posto», si legge sul sito del Ravenna.
Parallelamente, per consentire anche agli altri tifosi di partecipare a un appuntamento destinato a entrare nella storia del club, Ravenna FC ha previsto l’allestimento di una tribuna temporanea aggiuntiva, TRIBUNA R10, che consentirà di ampliare la capienza dello Stadio Benelli. I biglietti per questa struttura saranno disponibili durante la vendita libera, con un sistema articolato in tre fasce di prezzo progressive.
Come detto la vendita dei biglietti inizia oggi, in prelazione, per gli abbonati che potranno così acquistare il tagliano confermando il proprio posto a tariffe agevolate. Ci sarà tempo fino a sabato 7 alle ore 19.00. Queste le tariffe:
- CURVA MERO: Intero 15,00 euro, Ridotto Young e under14: 10,00 euro
- TRIBUNA INFERIORE COPERTA: Intero 30,00 euro, Ridotto Young e under14: 15,00 euro
- TRIBUNA LATERALE COPERTA: Intero 40,00
- TRIBUNA CORVETTA: Intero: 50,00 euro
Le tariffe ridotte sono riservate, invece, agli Under 14 e ai Young dai 15 ai 23 anni, esclusivamente nei settori Tribuna Inferiore e Curva.
Quando terminerà questa fase dedicata agli abbonati, ecco che si aprirà la vendita libera che riguarderà anche quei posti che non sono stati confermati dai sottoscrittori dell’abbonamento. La fase di vendita libera inizierà lunedì 9 novembre alle ore 15,00. Ecco i prezzi:
- CURVA MERO: Intero 30,00 euro, Ridotto Under 18: 25,00 euro, Ridotto under14: 20,00 euro
- TRIBUNA INFERIORE COPERTA: Intero 60,00 euro, Ridotto over65 e under18: 40,00 euro Ridotto under 14: 30,00 euro
- TRIBUNA LATERALE COPERTA: Intero 120,00 euro, Ridotto Over65, under 18 e under 14: 75,00 euro
- TRIBUNA CORVETTA: non disponibile in vendita libera
- CURVA SUD: Intero 30,00 euro, Ridotto Under 18: 25,00 euro, Ridotto under 14: 20,00 euro
Inoltre, come detto, sarà messa a disposizione una speciale tipologia di tagliando che è stata soprannominata Tribuna R10. proprio in onore di Ronaldinho, grazie all’ampliamento della capienza dello Stadio Benelli. Per consentire a un numero ancora maggiore di tifosi di assistere dal vivo alla partita, la società ha previsto l’allestimento di una tribuna temporanea aggiuntiva nell’area Distinti.
La vendita dei biglietti per questa struttura sarà articolata in tre fasce a prezzo progressivo, secondo il seguente schema:
- TIER 1:
Tribuna R10: Intero 75,00 euro Intero con servizio hospitality: 150,00 euro
Disponibilità 500 posti + 40 con hospitality
Con le due ulteriori fasce che saranno comunicate nei prossimi giorni tramite i canali social del Ravenna.