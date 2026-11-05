Ma dove vedere AZ Alkmaar Juventus in TV e streaming ? La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky , con la possibilità per gli abbonati di seguire l’incontro anche in streaming attraverso Sky Go .

La formazione allenata da Luciano Spalletti arriva all’appuntamento a quota 7 punti dopo due vittorie e un pareggio, arrivato nella terza giornata della competizione contro il Rennes . Ad attendere i bianconeri ci sarà l’AZ Alkmaar , che ha conquistato due vittorie e una sconfitta nella League Phase dell’Europa League. La formazione olandese sta vivendo una stagione positiva anche in campionato: dopo 11 giornate di Eredivisie occupa il quinto posto con 20 punti. Non si tratta dunque di una squadra da sottovalutare considerando che l’AZ è imbattuto da 17 partite europee casalinghe, con 14 vittorie e tre pareggi.

La Juventus torna protagonista in UEFA Europa League 2026/27 . Giovedì 5 novembre 2026 , i bianconeri saranno impegnati in trasferta contro l’AZ Alkmaar , nella sfida valida per la quarta giornata della fase campionato della competizione europea. Il calcio d’inizio è in programma alle ore 21.00 , all’AFAS Stadion ad Alkmaar in Olanda.

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Dove vedere AZ Alkmaar Juventus in TV – La diretta su Sky Sport

La sfida tra Juventus e AZ Alkmaar, in programma giovedì 5 novembre alle ore 21.00, sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Sky Sport, che detengono i diritti di trasmissione della UEFA Europa League per la stagione 2026/27.

Per seguire l’incontro sarà necessario disporre di un abbonamento Sky con il pacchetto sportivo dedicato. La partita sarà disponibile sui canali Sky Sport e potrà essere seguita comodamente sul televisore attraverso il decoder Sky.

Dove vedere AZ Alkmaar Juventus in streaming – La diretta su Sky Go

Per chi preferisce seguire la partita attraverso internet, AZ Alkmaar Juventus sarà disponibile in diretta streaming su Sky Go, il servizio che permette agli abbonati Sky di guardare i contenuti inclusi nel proprio abbonamento anche lontano dal televisore.

Attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per smartphone, tablet e computer compatibili, sarà possibile assistere alla sfida collegandosi con le proprie credenziali Sky e selezionando il canale che trasmette l’incontro.

La diretta streaming consentirà dunque di seguire la Juventus anche in mobilità, utilizzando una connessione internet e un dispositivo supportato.

Europa League 2026/27, tutte le partite in esclusiva su Sky

Anche nella stagione 2026/27, Sky trasmette in esclusiva tutte le 189 partite della UEFA Europa League, accompagnando gli appassionati lungo l’intero percorso della competizione, dalla fase campionato fino alla finale, in programma il 26 maggio 2027 a Francoforte.

La copertura comprende tutte le sfide delle squadre italiane impegnate nel torneo, Juventus e Milan, oltre ai principali incontri tra le formazioni straniere. I match sono disponibili sui canali Sky Sport, con la possibilità di seguire le gare anche attraverso Diretta Gol, per non perdere le azioni più importanti delle partite disputate in contemporanea.

La programmazione è arricchita da approfondimenti, analisi, interviste e highlights, con una copertura editoriale dedicata alle principali protagoniste della competizione. Per gli abbonati, la visione in mobilità è garantita anche dal servizio Sky Go.

Dove vedere AZAlkmaar Juventus in TV e streaming gratis

AZ Alkmaar-Juventus non sarà trasmessa gratuitamente in diretta TV. La partita sarà infatti riservata agli abbonati Sky e non rientra nella programmazione in chiaro prevista per questa giornata.

L’offerta gratuita di TV8 comprende una selezione di incontri di Europa League tra squadre straniere, mentre le partite delle formazioni italiane restano disponibili attraverso i servizi a pagamento.