Ma dove vedere Atalanta Kairat Almaty in tv e streaming ? La partita sarà disponibile in esclusiva su Sky e Now.

L’Atalanta di Maurizio Sarri arriva alla sfida contro il Kairat Almaty in un momento particolarmente complicato. I nerazzurri sono reduci dal ko in Europa per 2-0 sul campo dell’Ajax e si trovano attualmente a quota 3 punti. Dall’altra parte, il Kairat Almaty arriva a Bergamo dopo aver chiuso il campionato kazako al secondo posto, con tre punti di distanza dalla capolista Ordabasy. In Conference League invece la formazione kazaka ha raccolto un solo punto nelle prime due giornate, grazie al pareggio contro il Riga.

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Dove vedere Atalanta-Kairat in TV – La Conference League è su Sky

La UEFA Conference League 2026/27 è visibile su Sky, che detiene i diritti televisivi della competizione. La sfida tra Atalanta e Kairat Almaty sarà trasmessa in diretta sui canali Sky Sport Arena e Sky Sport 254. Per seguire l’incontro sarà necessario disporre di un abbonamento Sky che comprenda il pacchetto Sport.

Per chi preferisce seguire la partita attraverso internet, Atalanta-Kairat sarà disponibile in diretta streaming su Sky Go, il servizio dedicato agli abbonati Sky. Sarà possibile accedere alla diretta attraverso l’applicazione Sky Go, utilizzando computer, smartphone, tablet e gli altri dispositivi compatibili.

Dove vedere Atalanta-Kairat in TV e streaming gratis

Atalanta-Kairat non sarà trasmessa gratuitamente in diretta TV o streaming. Tutte le partite delle squadre italiane impegnate nelle competizioni UEFA saranno infatti riservate agli abbonati.