Gli sfidanti di Infantino al lavoro: Vega e Tashima pronti a candidarsi alla presidenza FIFA

In attesa di capire se la UEFA proporrà un proprio candidato, magari con l’appoggio di altre confederazioni, ecco che i primi avversario di Gianni Infantino per le elezioni FIFA si fanno avanti. Si tratta di Ramon Vega, 55enne ex difensore della nazionale svizzera con un passato anche in Serie A con la maglia del Cagliari, e Kozo Tashima, presidente onorario della Federcalcio giapponese
«Il calcio appartiene alla sua gente, non a chi lo controlla» il suo primo messaggio. Parole rivolte direttamente a Infantino, ormai al minimo della sua popolarità dopo il suo piano, naufragato in poche ore, di creare una società che si occupasse dei ricavi derivanti dalle competizioni FIFA e aprirla a investitori privati esterni. Le elezioni si terranno il prossimo 18 marzo a Rabat, in Marocco.
«Con il pieno sostegno della JFA (la Federcalcio giapponese, ndr) ho deciso di dichiarare la mia candidatura alle elezioni presidenziali della FIFA», le parole pronunciate invece da Tashima per ufficializzare la sua candidatura per la presidenza del massimo organo del calcio mondiale.
Sui propri canali social, Vega ha iniziato a tutti gli effetti la sua campagna elettorale. «Dopo più di dieci anni di preparazione, annuncio formalmente la mia candidatura alla presidenza della FIFA – si legge – tolleranza zero verso una leadership che ha umiliato la passione di cinque miliardi di tifosi nel mondo. La passione dei tifosi merita rispetto, le loro voci devono essere ascoltate e il loro contributo riconosciuto, mai umiliato o ignorato. Porto la mentalità di un giocatore, la disciplina di un difensore e decenni di esperienza dal campo alla sala dei bottoni. Ho difeso la mia squadra sul terreno di gioco, ora sono pronto a difendere il calcio stesso».
Infine, nel suo messaggio Vega ha rivolto un pensiero a Infantino: «Non mi candido per continuare una guerra. Mi candido per metterle fine». Secondo Vega la FIFA è «chiamata al cambiamento fondamentale».
Dal canto suo Tashima ha dichiarato: «Credo sia importante che la sincerità, l’integrità e gli elevati standard etici che il calcio giapponese apprezza e costruisce da tempo siano comunicati chiaramente alla comunità calcistica mondiale. Per condividere questi principi con il mondo e contribuire a un futuro migliore per il calcio, ho deciso di candidarmi alle elezioni presidenziali della FIFA».
Il presidente della Federcalcio giapponese dal 2016 al 2024 ha poi concluso: «Sulla base dell’esperienza maturata nel corso degli anni, affronterò questa sfida con ferma determinazione, così da poter contribuire all’ulteriore sviluppo del calcio mondiale». Contando anche l’uscente presidente Infantino i candidati sono al momento tre, ma per presentare la documentazione necessaria c’è ancora tempo fino al 18 novembre.