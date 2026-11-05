Gli sfidanti di Infantino al lavoro: Vega e Tashima pronti a candidarsi alla presidenza FIFA

Sui propri canali social, Vega ha iniziato a tutti gli effetti la sua campagna elettorale. «Dopo più di dieci anni di preparazione, annuncio formalmente la mia candidatura alla presidenza della FIFA – si legge – t olleranza zero verso una leadership che ha umiliato la passione di cinque miliardi di tifosi nel mondo . La passione dei tifosi merita rispetto, le loro voci devono essere ascoltate e il loro contributo riconosciuto, mai umiliato o ignorato. Porto la mentalità di un giocatore, la disciplina di un difensore e decenni di esperienza dal campo alla sala dei bottoni. Ho difeso la mia squadra sul terreno di gioco, ora sono pronto a difendere il calcio stesso».

Dal canto suo Tashima ha dichiarato: «Credo sia importante che la sincerità, l’integrità e gli elevati standard etici che il calcio giapponese apprezza e costruisce da tempo siano comunicati chiaramente alla comunità calcistica mondiale. Per condividere questi principi con il mondo e contribuire a un futuro migliore per il calcio, ho deciso di candidarmi alle elezioni presidenziali della FIFA».

Il presidente della Federcalcio giapponese dal 2016 al 2024 ha poi concluso: «Sulla base dell’esperienza maturata nel corso degli anni, affronterò questa sfida con ferma determinazione, così da poter contribuire all’ulteriore sviluppo del calcio mondiale». Contando anche l’uscente presidente Infantino i candidati sono al momento tre, ma per presentare la documentazione necessaria c’è ancora tempo fino al 18 novembre.